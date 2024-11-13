Нардеп Качура выиграл суд у Чорновол, но все равно будет помогать ее подразделению

Судебное дело о клевете, которое закрыли еще в 2021 году, снова напомнило о себе. Речь идет об иске народного депутата Александра Качуры по поводу развернутой против него информационной кампании. Его якобы уличали в связях с общественной организацией государственного предателя Медведчука. Об этом сообщает УНН.

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По данным издания, суд признал информацию недостоверной. К тому же лиц, распространивших информацию, суд обязал опровергнуть и удалить ее. Судебное решение выполнили телеканалы "Прямой" и "5 канал". Среди ответчиков по делу была и Татьяна Чорновол.

Однако это дело опять “всплыло”. Чорновол вспомнила о ней в информационном пространстве, когда в автоматическом режиме с ее счета и счета другого ответчика взыскали средства судебного сбора.

Она по этому поводу сделала официальный призыв о помощи, обвинив нардепа в том, что он оставил ее без боевых выплат. Однако, как сообщает издание, речь идет только о трех тысячах гривен, ведь Качура не требовал компенсации морального ущерба.

"Эти суммы были списаны автоматически государством, как судебные издержки у проигравшей суд. В иске не было требования о компенсации "морального ущерба", мне достаточно самого факта установления справедливости. Эти две суммы (3073,6 грн+ 4831,2 грн= 7904,8 грн) — я умножу в 10 раз (79048 грн) Округляю до 100 000 грн и из своей зарплаты приобрету дроны, как обещал", – написал Александр Качура.

Поддержали Качуру военные, которым он помогает. Комбат 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что в таких делах недопустимо прикрываться войной. "Когда НАБУ вызвало Татьяну дать показания, она пригласила их на фронт, при этом находясь в тот момент на улице Липской в кабинете Пашинского. Ненавижу, когда кто прикрывается фронтом, находясь в этот момент в правительственном квартале", — приводит издание слова военного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какое решение могут принять в Раде относительно финансирования ВСУ.