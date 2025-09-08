logo

К чему привела песня про мир в России
К чему привела песня про мир в России

В России оштрафовали учительницу за детскую песню против войны

8 сентября 2025, 19:05
В Уссурийске суд признал "дискредитацией армии" выступление детей на праздничном мероприятии и оштрафовал воспитательницу местного лицея. Об этом сообщает издание "Верстка".

К чему привела песня про мир в России

Песня про мир в России

Женщина организовала постановку для фестиваля детского творчества ко Дню победы. Во время выступления питомцы спели песню "Милые, добрые взрослые, отмените войну!" и продемонстрировали плакаты с надписями "Нет войне!" на трех языках — русском, английском и украинском.

Полиция, просмотрев видеозапись, заявила, что эти действия якобы "дискредитируют использование Вооруженных сил РФ". Суд согласился с этим и постановил, что выступление детей фактически содержало "призывы к прекращению специальной военной операции".

В результате учительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей (около 15 тысяч гривен).

Примечательно, что сама песня "Отмените войну" раньше многократно исполнялась на детских конкурсах и концертах, посвященных памяти жертв военных конфликтов, и никогда не считалась запретной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ританское издание Guardian сообщает, что основатель крупнейшей частной военной компании США Blackwater Эрик Принс проявляет интерес к украинскому сектору беспилотников. По данным источников, предприниматель рассматривает возможность приобретения компаний, производящих дроны.
По информации журналистов, внимание Принса к Украине возобновилось после его участия в программе использования дронов для целевых убийств на Гаити. Там он как советник помогал с привлечением технологий, а также якобы отправил сотни бойцов в страну, которая переживает острый кризис, но имеет важное значение для западных горнодобывающих компаний.



