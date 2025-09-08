В Уссурийске суд признал "дискредитацией армии" выступление детей на праздничном мероприятии и оштрафовал воспитательницу местного лицея. Об этом сообщает издание "Верстка".

Песня про мир в России

Женщина организовала постановку для фестиваля детского творчества ко Дню победы. Во время выступления питомцы спели песню "Милые, добрые взрослые, отмените войну!" и продемонстрировали плакаты с надписями "Нет войне!" на трех языках — русском, английском и украинском.

Полиция, просмотрев видеозапись, заявила, что эти действия якобы "дискредитируют использование Вооруженных сил РФ". Суд согласился с этим и постановил, что выступление детей фактически содержало "призывы к прекращению специальной военной операции".

В результате учительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей (около 15 тысяч гривен).

Примечательно, что сама песня "Отмените войну" раньше многократно исполнялась на детских конкурсах и концертах, посвященных памяти жертв военных конфликтов, и никогда не считалась запретной.

