Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Уссурийске суд признал "дискредитацией армии" выступление детей на праздничном мероприятии и оштрафовал воспитательницу местного лицея. Об этом сообщает издание "Верстка".
Песня про мир в России
Женщина организовала постановку для фестиваля детского творчества ко Дню победы. Во время выступления питомцы спели песню "Милые, добрые взрослые, отмените войну!" и продемонстрировали плакаты с надписями "Нет войне!" на трех языках — русском, английском и украинском.
Полиция, просмотрев видеозапись, заявила, что эти действия якобы "дискредитируют использование Вооруженных сил РФ". Суд согласился с этим и постановил, что выступление детей фактически содержало "призывы к прекращению специальной военной операции".
В результате учительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей (около 15 тысяч гривен).
Примечательно, что сама песня "Отмените войну" раньше многократно исполнялась на детских конкурсах и концертах, посвященных памяти жертв военных конфликтов, и никогда не считалась запретной.