Известный музыкант подал в суд на Безуглую: нардепка обвинила его в "фейковой службе"

Украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя объявил о решении подать иск на народную депутат Марьяну Безуглую. По словам Тополи, Безуглая рассказала о нем "клеветническую информацию" о "фейковой службе" в армии.

Тополя подал в суд на Безуглую. Фото из открытых источников

Тарас Тополя в интервью OBOZ.UA сообщил о начале судебного дела против Марьяны Безуглой.

"Я делюсь этим впервые – мой юрист подал иск для опровержения клеветнической информации о том, что я якобы фейково мобилизовался и не служил. Безуглая будет нести за это ответственность в суде", – сказал Тополя.

Певец рассказал, что после начала сбора на "лечение" Безуглой его команда написала народной депутатке. Однако политик отказалась от диагностики.

"Кроме того, мы направили ей несколько официальных писем о распределении средств, которые собирались на ее диагностику и потенциальное лечение. Она ответила, что хочет потратить эти средства на другие нужды. В ответ мы объяснили, что это было бы мошенничеством с нашей стороны, поскольку целью сбора была именно ее диагностика и лечение", — пояснил Тополя.

По его словам, альтернативой "обследования и возможного курса лечения" Безуглой станет поддержка детей погибших.

Напомним, что конфликт между Тарасом Тополем и Марьяной Безуглой начался в июне, когда во время российских обстрелов была разрушена квартира певца. По словам народной депутатки, уничтоженное жилье музыканта стало якобы "кармой" для Тополи, который проходил "фейковую службу" в армии. В ответ певец объявил сбор средств для диагностики и возможного лечения Безуглой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме Тополи, Безуглая также критиковала за службу в армии других украинских артистов, в частности, за мобилизацию Melovin в ансамблях силовых структур и Святослава Вакарчука поход в Карпаты.

Также "Комментарии" писали о Безуглую, которая призналась, что имеет синдром Аспергера.



