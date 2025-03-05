«Известный бренд смеется над Зеленским»: что известно

РосСМИ и пропагандистские каналы распространяют фейки, якобы "компания Hugo Boss смеется над Зеленским и предложила ему костюм для переговоров". Такую информацию, со скриншотом сториз в Instagram, распространяют российские пропагандистские каналы и СМИ, пишут в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"На самом деле: это очередная выдумка z-каналов, так как Hugo Boss не имеет никаких заявлений или официальных комментариев с подобными высказываниями. А на официальной странице бренда в Instagram отсутствуют сториз. Использование фальшивых постов и сториз – типичная тактика российских пропагандистов. Они регулярно прибегают к таким фейкам, чтобы посеять сомнения и рознь, манипулировать мнением общества", – пишут в Центре.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что американский журналист ультраправого медиа RSBN Брайан Гленн заявил, что после его вопроса Владимиру Зеленскому во время встречи с Дональдом Трампом получает многочисленные угрозы. По его словам, из-за этого возле его дома дежурит полиция.

В то же время он настаивает, что не преследовал цель оскорбить украинского президента. Что произошло Во время совместного мероприятия в Вашингтоне Гленн спросил Владимира Зеленского, почему тот пришел в повседневной одежде, а не в костюме, намекая на неуважение к Овальному кабинету. После этого он стал получать гневные сообщения и даже угрозы физической расправы.

"Сейчас у меня дома полицейское подразделение, потому что люди говорят, что найдут меня и причинят мне вред", — заявил журналист в эфире BBC. Гленн оправдывал свой вопрос тем, что президент Украины получил значительную финансовую помощь от США и должен проявить больше уважения. Он также сравнил Зеленского с Илоном Маском, часто появляющимся на публике в кепке и худи.