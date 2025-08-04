Избил прикладом на полигоне: инструктора будут судить за жестокое обращение с новобранцем

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу инструктора учебного взвода, который на полигоне в Кировоградской области жестоко избил курсанта. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Инструктор избил военного

Инцидент произошел в сентябре 2024 года на занятиях по огневой подготовке. Между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, в результате которого военнослужащий несколько раз ударил курсанта по примеру автомата. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу.

При этом находившийся на месте происшествия командир учебного взвода никоим образом не вмешался и не остановил избиение.

В настоящее время инструктор находится под стражей. Его обвиняют в превышении служебных полномочий военнослужащим с применением насилия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Если вина будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Командир взвода, который не вмешался в ситуацию, также был отстранен от должности. Его обвиняют в преднамеренном непрекращении преступления, совершаемого его подчиненным (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Кропивницкая специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственное бюро расследований завершило следствие по делу в отношении трех работников Дубенского районного территориального центра комплектования, обвиняемых в незаконном задержании и избиении мужчины. Обвинительные акты уже были переданы в суд.