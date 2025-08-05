Имеют ли право работники ТЦК силой удерживать и принудительно доставлять граждан: комментарий Омбудсмана

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Ткачова Марія
Вопрос правомерности действий представителей ТЦК и СП при мобилизации все чаще становится предметом общественного обсуждения. Реагируя на многочисленные сообщения о возможных нарушениях прав человека, включая незаконное содержание, применение силы и ограничение свободы, к теме публично присоединился Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Комментарий Омбудсмена касаемо действий ТЦК
"Офис Омбудсмана внимательно отслеживает все сигналы о потенциальных злоупотреблениях. Каждый случай мы проверяем, направляем обращение в компетентные органы, и в случае подтверждения нарушений — требуем ответственности для виновных", — отмечает Лубинец.
Он подчеркивает, что даже в условиях военного положения работники ТЦК обязаны действовать исключительно в рамках закона: не имеют права силой удерживать или принудительно доставлять граждан без решения уполномоченных органов. "Права человека не упраздняются войной. Законы должны действовать для всех как для представителей ТЦК, так и для граждан, которые также обязаны соблюдать действующие нормы", — добавил Омбудсман.