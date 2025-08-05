Имеют ли право работники ТЦК силой удерживать и принудительно доставлять граждан: комментарий Омбудсмана

Вопрос правомерности действий представителей ТЦК и СП при мобилизации все чаще становится предметом общественного обсуждения. Реагируя на многочисленные сообщения о возможных нарушениях прав человека, включая незаконное содержание, применение силы и ограничение свободы, к теме публично присоединился Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Комментарий Омбудсмена касаемо действий ТЦК

"Офис Омбудсмана внимательно отслеживает все сигналы о потенциальных злоупотреблениях. Каждый случай мы проверяем, направляем обращение в компетентные органы, и в случае подтверждения нарушений — требуем ответственности для виновных", — отмечает Лубинец.

Он подчеркивает, что даже в условиях военного положения работники ТЦК обязаны действовать исключительно в рамках закона: не имеют права силой удерживать или принудительно доставлять граждан без решения уполномоченных органов. "Права человека не упраздняются войной. Законы должны действовать для всех как для представителей ТЦК, так и для граждан, которые также обязаны соблюдать действующие нормы", — добавил Омбудсман.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине оказалась под угрозой одна из ключевых технологий ранней диагностики онкологических заболеваний — ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография). В конце лета 2025 года остановил работу последний киевский центр, проводивший это обследование.

Это означает, что тысячи пациентов – преимущественно с онкогематологией – остались без жизненно важной диагностики, которая раньше позволяла выявлять рак на ранних стадиях или эффективно сопровождать лечение.

