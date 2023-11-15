Илон Маск назвал Зеленского мясником: что сказал о Залужном

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск очередно резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и назвал его мясником. Кроме того, американский миллиардер считает, что Зеленский оценивает нереалистично войну в Украине.



Илон Маск назвал Зеленского мясником и похвалил Залужного. Фото из открытых источников

Американский бизнесмен Илон Маск в одной из "комнат" социальной сети X (ранее Twitter) обсуждал войну в Украине. В частности, миллиардер одобрительно отозвался о главнокомандующем ВСУ генерале Валерии Залужном.

"Я считаю, что Залужный безусловно ценит жизнь своего народа. И трезво смотрит на происходящее", — сказал Илон Маск.

Однако Маск упрекнул Владимира Зеленского из-за неосведомленности ситуации о войне в Украине.

"Зеленский давно живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности", — высказался Илон Маск.

Напомним, что Илон Маск не в первый раз критикует президента Украины Владимира Зеленского. В начале октября американский бизнесмен пытался высмеять Зеленского, указывая, что украинский президент постоянно просит помощи для войны против России. В Украине резко негативно отреагировали на подобную позицию Маска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск сделал скандальное заявление о войне в Украине и дал совет Зеленскому. Американский миллиардер призвал улучшать отношения с Россией, ведь, по мнению Илона Маска, в противном случае весь мир будет неуклонно двигаться к глобальной войне.

Также "Комментарии" писали о тревожном прогнозе на будущее от Илона Маска. Бизнесмен обеспокоен ситуацией с развитием искусственного интеллекта и предрек охоты роботов на людей.