Хуже отношение только к путину: эксперт объяснил, рекордно низкий уровень доверия к Порошенко, Арестовичу и Бойко

Свежее исследование КМИС по доверию и недоверию к государственным деятелям показывает, что Петр Порошенко оказался среди политиков с высоким уровнем общественной неприязни – рядом с лидером бывшей ОПЗЖ Юрием Бойко и пророссийским пропагандистом Алексеем Арестовичем. Об этом написал политический эксперт Петр Олещук, комментируя данные социологии.

Фото: из открытых источников

" Если в этом рейтинге наибольшее доверие к президенту и военным объясняется логически – они фундамент украинского сопротивления агрессору, то как раз недоверие к политикам носит разный характер. Антирейтинг традиционно возглавляют коррупционеры, предатели и откровенные коллаборационисты. ТОП персонажей, к кому хуже всего относятся или вообще ненавидят украинцы это – Порошенко, Арестович, Тимошенко и Бойко", — пишет Петр Олещук.

Эксперт подчеркивает, что недоверие украинцев в Порошенко на уровне 77% носит системный характер и только растет в течение войны.

"Порошенко считают изменником. Война началась в далеком 2014 году. Уже тогда тысячами погибали украинцы от войск путина. А Порошенко, будучи президентом, одной рукой занимал диктатора, другой – награждал героев посмертно, а затем снова торговал с россией . Его обвиняют в содействии размещению Черноморского флота России в Крыму, сделками со Свинарчуками и Медведчуком, торговлей углем с ОРДЛО и связями с УПЦ МП", — пишет Петр Олещук.

Отдельно Олещук акцентирует внимание на информации о рекордном обогащении Порошенко в войну и использовании им Украины как сырьевого придатка, что также влияет на отношение общества.

"Он использует наше государство как сырьевой придаток, настоящая родина его семьи – Великобритания. Там его дети, внуки. Там его род. В изобилии и защите. Со светом и теплом. Также Порошенко, по данным СМИ, прокручивал донат украинцев через свой банк под проценты и зарабатывал на военных облигациях. Сейчас этот олигарх – самый богатый политик Украины. Петр – богаче всех 720 депутатов Европарламента. Его фракция в Верховной Раде воюющей страны – самая богатая фракция во всей Европе. Каждый день войны приносит дополнительный миллион в карман Порошенко ", – пишет Олещук.

Кроме того, по словам эксперта, сильное недоверие украинцев к этому политику объясняется и его пиаром на войне.

" Военные будут ждать дронов, которых задонатили украинцы, до тех пор, пока Порошенко не вернется с отдыха из-за границы и не запишет пафосное видео. Это известно широкой общественности", — отмечает эксперт.

Как известно, Петр Порошенко обвиняется в государственной измене за торговлю углем с террористами ОРДЛО. По данным обвинения, политик вместе с партнером Медведчуком сорвали поставки угля из ЮАР, чтобы в Украину поставлялся уголь, который добывается на оккупированной части Донбасса. В итоге государству был нанесен ущерб в размере 1,5 млрд грн.