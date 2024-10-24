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Хмельнитчина в лидерах, Черкасщина не отстает: где больше прокуроров с инвалидностью

В Офисе Генерального прокурора продолжается служебное расследование о возможных злоупотреблениях прокуроров при получении групп инвалидности

сегодня, 13:21
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Недилько Ксения

Проверка включает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Исследуются как вопросы, связанные с обретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда.   Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора.

Хмельнитчина в лидерах, Черкасщина не отстает: где больше прокуроров с инвалидностью

Прокуратура Хмельницкой области. Фото из открытых источников

Также по этим фактам расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование осуществляет ГСУ Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора.

По предварительным данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус личности с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Согласно обработанной на данный момент информации, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего числа работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения.  

В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности к полномасштабному вторжению.  

В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности менее 5% общей численности, еще в 11 прокуратурах — от 5 до 10%.  

В Офисе Генерального прокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате.

По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства.

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