Хмельнитчина в лидерах, Черкасщина не отстает: где больше прокуроров с инвалидностью

Проверка включает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Исследуются как вопросы, связанные с обретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора.

Прокуратура Хмельницкой области. Фото из открытых источников

Также по этим фактам расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование осуществляет ГСУ Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора.

По предварительным данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус личности с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Согласно обработанной на данный момент информации, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего числа работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения.

В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности к полномасштабному вторжению.

В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности менее 5% общей численности, еще в 11 прокуратурах — от 5 до 10%.

В Офисе Генерального прокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате.

По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства.

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