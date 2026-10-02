Хищение 23 млрд грн в Дельта Банке: СМИ объяснили роль НАБУ в деле Лагуна

Национальное антикоррупционное бюро Украины может быть органом, способным обеспечить независимое и прозрачное расследование дела о возможном хищении государственных средств и их дальнейшем отмывании через "Дельта Банк". Об этом говорится в материале европейского издания EUToday, пишут "Українські новини".

Николай Лагун. Фото: из открытых источников

Среди прочего упоминается о возможной причастности к этим операциям бывшего владельца финучреждения Николая Лагуна, а также бывших членов правления и кредитного комитета банка.

Авторы материала отмечают, что речь идет о более чем 23 млрд грн, или примерно 500 млн долларов или 440 млн евро, убытки, которые государство могло понести из-за деятельности банка. По мнению издания, возврат этих средств был бы особенно важен для Украины на фоне финансовых затруднений и дефицита внешнего финансирования.

В публикации также напоминается, что украинские стражи порядка расследуют эпизоды возможных злоупотреблений на общую сумму более 2,5 млрд долларов. Николай Лагун объявлен в национальный и международный розыск. По данным, приведенным в материале, он находится в Вене. В 2025 году против него были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Одним из основных дел является иск Фонда гарантирования вкладов, связанный с убытком, который, по версии следствия, мог возникнуть в результате действий Лагуна и членов кредитного комитета "Дельта Банка". Речь идет о возможной схеме с выдачей кредитов подставным лицам без надлежащего обеспечения. Общий размер ущерба по этому делу оценивается в 23 млрд грн.

В материале отмечается, что это дело может подпадать под компетенцию НАБУ, занимающегося расследованием коррупционных преступлений, связанных с государственными средствами.

Среди лиц, которых авторы публикации связывают с расследованием, называются Николай Лагун, его сестра Антонина Лагун, бывшая глава правления банка Елена Попова, а также экс-топ-менеджеры Дельты Денис Тарасюк и Виталий Масюра. При этом утверждение об их причастности к возможным правонарушениям является предметом расследований и не означает установленной судом вины.

Отдельно в материале упоминается уголовное производство, открытое Национальной полицией в мае 2026 по факту возможной легализации доходов, полученных преступным путем. Следствие, как отмечается, касается убытков в 23 млрд грн, нанесенных Фонду гарантирования вкладов.

По данным публикации, стражи порядка также устанавливали лиц, на которых могли оформляться бизнес-активы. Речь идет о компаниях, недвижимости и земельных участках. Авторы материала утверждают, что часть средств могла выводиться за границу, а затем вкладываться в недвижимость и землю, в частности, в Карпатах и вблизи Киева.

В рамках расследования проводились обыски у людей, которых следствие связывает с активами Лагуна. Среди упомянутых в публикации — бывшая юрист "Дельта Банка" Анна Гуцалюк и Максим Чернов, авторы которого называют человеком, координирующим часть бизнес-интересов эксвладельца банка в Украине.

СМИ проводит параллели между этой историей и другими резонансными антикоррупционными делами, отмечая, что номинальные собственники и директора активов также могут попадать в поле внимания правоохранителей. По мнению авторов, это должно относиться и к возможным сообщникам Лагуна.

В итоге издание отмечает важность эффективного расследования и возвращения государству средств, которые могли быть потеряны. Авторы считают, что это особенно актуально в условиях дефицита бюджетных ресурсов и значительных финансовых потребностей Украины во время войны.