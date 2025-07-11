Громкое возвращение Кубракова: эксминистра обыскивают из-за схем с пророссийским нардепом

В пятницу, 11 июля, следователи Государственного бюро расследований провели обыски у бывшего министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. В правоохранительных органах обыски проходят в рамках дела о масштабном мошенничестве, фигурантом которого является народный депутат Евгений Шевченко.

Экс-министр Кубраков Александр

По информации следствия, Шевченко мог обмануть предпринимателей на сумму более 14,5 миллионов гривен. В частности, он якобы убедил бизнесменов перечислить деньги на закупку удобрений у Беларуси, однако эти средства, как подозревается, были выведены по другим направлениям. В реализации этой схемы, по версии стражей порядка, мог помогать бывший министр Кубраков.



Интересно, что Кубраков также фигурирует как обличитель по делу, касающемуся вице-премьер-министра Алексея Чернышева. Однако сейчас следствие проверяет его потенциальную причастность к другому громкому кейсу — мошенническим действиям депутата с пророссийской репутацией.



Напомним, Евгений Шевченко неоднократно оказывался в центре скандалов. В 2021 году он без согласования с властями посещал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, открыто поддерживал его действия и даже утверждал, что треть украинцев хотела бы видеть Лукашенко своим президентом. За это был исключен из фракции "Слуга народа".



Впоследствии, в 2023 году, глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Шевченко мог контактировать с Лукашенко по просьбе спецслужб. Однако позже в ГУР официально заявили, что нардеп не имел никакого отношения к их структуре.



После полномасштабного вторжения в РФ Шевченко стал фигурантом еще нескольких резонансных дел. В ноябре 2024 года ему было объявлено первое подозрение в государственной измене, а в июне 2025 — еще одно, связанное с его действиями уже во время великой войны.



В настоящее время нардеп находится под стражей в следственном изоляторе. В то время, как следствие продолжает выяснять роль Александра Кубракова в вероятном мошенничестве.



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