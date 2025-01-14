Громкий скандал в Киеве: военного не пустили в ресторан, который связан со "слугами народа"

В понедельник, 13 января, в сети интернет распространялось видео, на котором официант одного из заведений подтвердил, что администрация запретила пускать в помещение людей в военной форме.

Иллюстративное фото

Правозащитник и военный Олег Симороз прокомментировал ситуацию и рассказал, как в заведение причастны "слуги народа".

Он подтвердил, что в Киеве на Оболони в ресторане "Noice" (проспект Владимира Ивасюка 16-В) решили запретить обслуживать военных.

Также кратко описал ситуацию, которая сложилась в заведении. На входе была охрана, отказавшаяся его пускать ссылаясь, что к ним военным нельзя было подтвердить, что посетитель был трезв, никаких правонарушений не совершал.

"Один из совладельцев этого ресторана является гражданин Турции Айхан Оздемир. Он имеет интересы в области лесозаготовки и является президентом компании YES GROUP. Или давайте на нашем нормальном языке – ООО "ЕС ГРУПП ЭКСПОРТ-ИМПОРТ КО". В этой компании он уполномочил на уровне с собой для представления интересов некоего Руслана Дедовца, который очевидно является в этой компании главным юристом. Сам господин Дидовец является действующим адвокатом и по совместительству директором и управляющим партнером адвокатского объединения Kachura Lawyers народного депутата Украины от политической партии "Слуга народа" Александра Качуры. Показательно, что Дидовец был среди первых пяти фиктивных спонсоров партии "Слуга народа”, он внес 20 тысяч гривен, чтобы подать отчет в НАПК для того, чтобы партию, которая впоследствии получит монобольшинство на парламентских, до этого просто не закрыли”, — рассказал Симороз.

Он также подчеркнул: "Большой совет представителям политической партии "Слуга народа" не додуматься влезть "решать" этот скандал".









Напомним, что в Харьковском ТЦК, как писал портал "Комментарии", рассказали, почему военные "распускают руки".



