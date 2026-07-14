Громкий скандал с Залужным: эксперт резко раскритиковал поведение посла

Активность в соцсетях посла Украины в Великобритании и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного спровоцировала громкий скандал.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Политтехнолог Олег Постернак на своей странице в Facebook резко раскритиковал дипломата за фактическую легитимизацию насилия.

Поводом для критики стал смайлик Залужного под публикацией военного с оправданием насилия в отношении гражданских лиц (двойное убийство на Киевщине). По мнению эксперта, для государственного деятеля это недопустимый жест, ведь каждое действие фигуры такого масштаба в интернете рассматривается как официальная позиция.

"Залужный поставил лайк под постом, где военный угрожает физической расправой. Оно это понятно с точки зрения коллективной травмы войны и всеобъемлющего расчеловечения, но надо же сказать и о другой стороне — эта реакция есть не что иное, как легитимизация насилия", — отметил политтехнолог.

Эксперт убежден, что подобные действия создают крайне опасный прецедент для Украины.

“Общество может воспринять это так, будто в правовом государстве отдельные граждане в военной форме могут ставить себя выше закона и прибегать к "суду Линча”, — пояснил он.

Политтехнолог также обратил внимание на то, что посол никоим образом публично не отреагировал на шокирующие события с участием военнослужащих военных 155-й бригады, всколыхнувших всю страну.

По его мнению, западные партнеры ожидают от украинских лидеров бескомпромиссного соблюдения верховенства права, поэтому отсутствие официального осуждения таких ситуаций со стороны Залужного сказывается на дипломатическом имидже государства.

"Поведение, демонстрирующее склонность к радикальным методам, делает лицо токсичным для дипломатического диалога, где ценятся сдержанность и такт", — убежден эксперт.

Он не исключает, что такое поведение Залужного может стать попыткой понравиться "радикально настроенной части военных". Однако Постернак считает это большой ошибкой, ведь после войны у общества будет совсем другой запрос — на восстановление, установление социальной справедливости и защиту прав человека.

Ранее СМИ сообщали, что Валерий Залужный поставил лайк сообщению полковника ВСУ Александра Гремарчука с позывным "Гром", которое содержало заявление о готовности жестоко расправиться с человеком, обидящим его родных.



