Громкий скандал с "Укрпочтой": в Раде рассказали, что скрывает гендиректор компании

"Укрпочта" попала в скандал – в Верховной Раде обещают разоблачение. Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала, что получила от “Укрпочты” ответ на депутатский запрос по финансовым вопросам.

Укрпочта. Фото из открытых источников

"Помните большую дискуссию по миллионным заработным платам руководителей государственных предприятий, в частности Укрпочты, а также перевод Укрпочтой 1 гривны с каждой посылки в "единственно возможный" благотворительный фонд? Такая дискуссия сейчас только обостряется. Эта история имеет свое продолжение", — рассказала нардепка.

По ее словам, на депутатский запрос (спецпроцедура объявления в зале ВРУ) о предоставлении информации по отдельным вопросам деятельности "Укрпочты" получила ответ от генерального директора компании. Какие вопросы она задала и что ответили, обнародовала на своей странице в Facebook.

1. Каков размер фактических годовых и среднемесячных расходов на оплату труда генерального директора АО "Укрпочта" в 2016 – 2024 годах?

Ответ – учет информации о таких расходах на оплату труда гендиректора "Укрпочты" не осуществляется.

2. Какие документы Укрпочты определяют порядок отбора благотворительных организаций для дальнейшего сотрудничества?

Ответ – информация в "Укрпочте" ОТСУТСТВУЕТ.

3. Какие документы Укрпочты определяют порядок публичного сбора благотворительных пожертвований Укрпочтой в пользу благотворительных организаций?

Ответ – информация в "Укрпочте" ОТСУТСТВУЕТ.

4. Какие мероприятия проводила Укрпочта для привлечения благотворительных пожертвований клиентов на счета НБУ в поддержку Украины UNITED24?

Ответ – информация в Укрпочте ОТСУТНАЯ.

5. Предоставьте копию документов (договоров, контрактов) об условиях сотрудничества "Укрпочты" с благотворительными организациями

Ответ – это коммерческая ТАЙНА и разглашению не подлежит

6. Предоставьте копию решения об утверждении тарифов "Укрпочты" для физических лиц на финансовые услуги по переводу средств

Ответ – это коммерческая ТАЙНА и разглашению не подлежит

7. Предоставьте копию внутренних правил "Укрпочты" по предоставлению услуги перевода средств и копию образца должностной инструкции работника "Укрпочты", ответственного за предоставление физическим лицам услуги по переводу средств

Ответ – это коммерческая ТАЙНА и разглашению не подлежит

8. Каков уровень рентабельности финансовых услуг "Укрпочты" по переводу средств без открытия счета?

Ответ – учет доходности и рентабельности отдельных услуг "Укрпочтой" не ведется.

"И после этого "Укрпочта" претендует еще создать банк финансовой инклюзии и привлекать депозиты у граждан. Но для этого прежде всего необходимо доверие. "Укрпочта" заигралась в политику. Выводы еще будут", — сообщила Южанина.

Также она рассказала об убытке компании – в 2022 году составила 1 млрд 258 млн грн, в 2023 году составила 796 млн грн

"И за это руководитель Укрпочты получает огромную заработную плату", – подчеркнула Южанина.

Напомним, что гендиректор "Укрпочты", как писал портал "Комментарии", получает более 15 военных, которые находятся "на нуле".



