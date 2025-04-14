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Громкий скандал с "Укрпочтой": в Раде рассказали, что скрывает гендиректор компании

Что не так с финансами в "Укрпочте": Южанина рассказала, что скрывает Смилянский

сегодня, 17:45
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Кречмаровская Наталия

"Укрпочта" попала в скандал – в Верховной Раде обещают разоблачение. Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала, что получила от “Укрпочты” ответ на депутатский запрос по финансовым вопросам.

Громкий скандал с "Укрпочтой": в Раде рассказали, что скрывает гендиректор компании

Укрпочта. Фото из открытых источников

"Помните большую дискуссию по миллионным заработным платам руководителей государственных предприятий, в частности Укрпочты, а также перевод Укрпочтой 1 гривны с каждой посылки в "единственно возможный" благотворительный фонд? Такая дискуссия сейчас только обостряется. Эта история имеет свое продолжение", — рассказала нардепка.

По ее словам, на депутатский запрос (спецпроцедура объявления в зале ВРУ) о предоставлении информации по отдельным вопросам деятельности "Укрпочты" получила ответ от генерального директора компании. Какие вопросы она задала и что ответили, обнародовала на своей странице в Facebook.

1. Каков размер фактических годовых и среднемесячных расходов на оплату труда генерального директора АО "Укрпочта" в 2016 – 2024 годах?

Ответ – учет информации о таких расходах на оплату труда гендиректора "Укрпочты" не осуществляется.

2. Какие документы Укрпочты определяют порядок отбора благотворительных организаций для дальнейшего сотрудничества?

Ответ – информация в "Укрпочте" ОТСУТСТВУЕТ.

3. Какие документы Укрпочты определяют порядок публичного сбора благотворительных пожертвований Укрпочтой в пользу благотворительных организаций?

Ответ – информация в "Укрпочте" ОТСУТСТВУЕТ.

4. Какие мероприятия проводила Укрпочта для привлечения благотворительных пожертвований клиентов на счета НБУ в поддержку Украины UNITED24?

Ответ – информация в Укрпочте ОТСУТНАЯ.

5. Предоставьте копию документов (договоров, контрактов) об условиях сотрудничества "Укрпочты" с благотворительными организациями

Ответ – это коммерческая ТАЙНА и разглашению не подлежит

6. Предоставьте копию решения об утверждении тарифов "Укрпочты" для физических лиц на финансовые услуги по переводу средств

Ответ – это коммерческая ТАЙНА и разглашению не подлежит

7. Предоставьте копию внутренних правил "Укрпочты" по предоставлению услуги перевода средств и копию образца должностной инструкции работника "Укрпочты", ответственного за предоставление физическим лицам услуги по переводу средств

Ответ – это коммерческая ТАЙНА и разглашению не подлежит

8. Каков уровень рентабельности финансовых услуг "Укрпочты" по переводу средств без открытия счета?

Ответ – учет доходности и рентабельности отдельных услуг "Укрпочтой" не ведется.

"И после этого "Укрпочта" претендует еще создать банк финансовой инклюзии и привлекать депозиты у граждан. Но для этого прежде всего необходимо доверие. "Укрпочта" заигралась в политику. Выводы еще будут", — сообщила Южанина.

Также она рассказала об убытке компании – в 2022 году составила 1 млрд 258 млн грн, в 2023 году составила 796 млн грн

"И за это руководитель Укрпочты получает огромную заработную плату", – подчеркнула Южанина.

Напомним, что гендиректор "Укрпочты", как писал портал "Комментарии", получает более 15 военных, которые находятся "на нуле".




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Источник: https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/pfbid0FGvNsyXqRqAj26wzGRHLjfTVSk3NCZBBJCZVkHhbn2uFWyoNLuNYf5gxGP3u66p5l
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