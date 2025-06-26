Громкий скандал с ТЦК: в Раде призвали Зеленского действовать

В Ужгороде возник скандал с работниками ТЦК – они избили ветерана. В Закарпатском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Отметили, что конфликтная ситуация возникла во время общения группы оповещения Ужгородского РТЦК и СП с ветераном Александром Усенко.

"После возникновения конфликта начальник Ужгородского РТЦК и СП лично встретился с господином Усенко и представителями ветеранского сообщества, он извинился за действия своих подчиненных", — говорится в сообщении.

Также пообещали провести дополнительную работу с личным составом по стандартам коммуникации с гражданами, в том числе ветеранами.

На ситуацию отреагировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Это позор! И этот позор имеет конкретную фамилию. В Ужгороде работники ТЦК подняли руку на ветерана. Человек, который прошел войну, получил 2-ю группу инвалидности, а теперь еще и должен терпеть унижение", — подчеркнул нардеп.

Гончаренко сообщил, что каждый день получает десятки сообщений о преступном поведении ТЦК.

"Ну сколько еще это будет продолжаться? Мало того, что ветерана избили, — еще издевались словами: "где купил инвалидность?", — рассказал подробности политик.

По словам нардепа, это не единичный случай.

"Это системная гниль, которую покрывают. И за которую несет ответственность наш Верховный комиссар. ТЦК надо реформировать с нуля. Потому что вместо готовить оборону, они охотятся на украинцев, издеваются над ранеными. Никаких извинений уже недостаточно. Зеленский должен действовать. Потому что его тишина — это соучастие", — подчеркнул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в столичном ТЦК объяснили причины силовой мобилизации.



