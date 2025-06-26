Громкий скандал с ТЦК: в Раде призвали Зеленского действовать

В Ужгороде возник скандал с работниками ТЦК – они избили ветерана. В Закарпатском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Отметили, что конфликтная ситуация возникла во время общения группы оповещения Ужгородского РТЦК и СП с ветераном Александром Усенко.
"После возникновения конфликта начальник Ужгородского РТЦК и СП лично встретился с господином Усенко и представителями ветеранского сообщества, он извинился за действия своих подчиненных", — говорится
в сообщении.
Также пообещали провести дополнительную работу с личным составом по стандартам коммуникации с гражданами, в том числе ветеранами.
На ситуацию отреагировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"Это позор! И этот позор имеет конкретную фамилию. В Ужгороде работники ТЦК подняли руку на ветерана. Человек, который прошел войну, получил 2-ю группу инвалидности, а теперь еще и должен терпеть унижение", — подчеркнул нардеп.
Гончаренко сообщил, что каждый день получает десятки сообщений о преступном поведении ТЦК.
"Ну сколько еще это будет продолжаться? Мало того, что ветерана избили, — еще издевались словами: "где купил инвалидность?", — рассказал подробности политик.
По словам нардепа, это не единичный случай.
"Это системная гниль, которую покрывают. И за которую несет ответственность наш Верховный комиссар. ТЦК надо реформировать с нуля. Потому что вместо готовить оборону, они охотятся на украинцев, издеваются над ранеными. Никаких извинений уже недостаточно. Зеленский должен действовать. Потому что его тишина — это соучастие", — подчеркнул он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в столичном ТЦК объяснили причины силовой мобилизации.
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