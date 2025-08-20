Громкий скандал: актера и военного Константина Темляка обвиняют в домашнем насилии

Рубрики
Ткачова Марія
В центре громкого скандала оказался актер и военный Константин Темляк, известный с участием в клипе Jerry Heil и YARMAK. Его бывшая девушка, фотографка Анастасия Соловьева, публично заявила о многолетнем насилии, избиении и психологическом давлении с его стороны. Девушка обнародовала фрагменты личных переписок и видеоматериалы, подтверждающие, по ее словам, абьюзивное поведение актера.
Константин Темляк
В ответ Темляк записал видеообращение продолжительностью в семь минут, в котором признал обвинения и заявил, что готов нести ответственность за свои действия. Он также утверждал, что его бывшая угрожала "разрушить ему жизнь", однако сейчас он находится в "правильных отношениях".
Полиция подтвердила факт открытия досудебного расследования по заявлениям Анастасии Соловьевой. Кроме обвинений в домашнем насилии, она также заявила о фактах развращения несовершеннолетних и подчеркнула, что не позволит этому делу замолчать.
На скандал отреагировала и нынешняя жена Темляка – актриса Анастасия Нестеренко. Она сообщила, что в собственных отношениях не испытывала от него ни физическое, ни психологическое насилие. В то же время, по ее словам, для нее стало ужасным открытием узнать правду о человеке, с которым он планировал строить семью.
Ситуация вокруг Темляка вызвала широкий резонанс в обществе и культурной среде. Сейчас идет расследование, которое должно установить все обстоятельства и дать юридическую оценку обвинениям.