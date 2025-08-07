ГПК Шабунина исповедует двойные стандарты: получили $1,5 млн грантов, но подрабатывают у НАБУшников, торговавших с РФ, – блогер

Представители руководства Центра противодействия коррупции (ГПК) Виталия Шабунина стали официальными защитниками сотрудников НАБУ, причастными к торговле с Россией. Это говорит о наличии конфликта интересов и применении двойных стандартов профессиональных антикоррупционеров, пишет "Телеграф".

Фото: из открытых источников

" Двойные стандарты и конфликты интересов вечных активистов только масштабируются. Это еще раз проявилось во время задержания сотрудников НАБУ, подозреваемых в сотрудничестве с россиянами. Руководство ЦБК Шабунина стало официальными адвокатами НАБУшников, которые торговали с РФ. А это конфликт интересов и двойные стандарты " , — написал он.

По информации блоггера, член правления ЦПК Елена Щербань стала адвокатом у подозреваемого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Этот топ-чиновник НАБУ совместно с отцом — гражданином России, торговал коноплей с Дагестаном, отметил он.

Есть информация, что Щербань – это сестра одного из бывших детективов НАБУ (а ныне негласного работника Бюро в Укрзализныци) Тараса Ликунова, который до трудоустройства в УЗ несколько лет подряд расследовал деятельность этой компании . НАБУ Сергей Рокунь, фигурировавший в скандалах с слежкой за синагогой и в ЕСПЧ " , – сообщил Иванов.

По его словам, ЦБК оказалось маловато $1,5 млн грантов, полученных в 2024 году, чтобы быть независимыми.

"Они решили монетизироваться на полную катушку и максимально интегрироваться в разнообразные хлебные темы. И, знаете, я бы не имел ничего против, если бы они меньше кричали о своей честности и беспристрастности и не защищали государственных изменников", — подчеркнул Иванов.

Как сообщалось, 21 июля работники СБУ, ДБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенную его отцом. Также во время расследования правоохранители установили, что чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который бежал из страны и сотрудничает со спецслужбами России и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене. Суд избрал Магамедрасулову меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток.

Как уже писали "Комментарии", Шабунин, вероятно, помогает избежать наказания одному из топ-чиновников НАБУ, который вместе с отцом торговал с Россией.