Главу КРАИЛ подозревают в пособничестве РФ: что известно

Утром 18 декабря сотрудники ГБР и Офиса генерального прокурора задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, подозреваемого в содействии представителям страны-агрессора. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах.

Иван Рудой. Фото: ugame.in.ua

По словам источника УП, во время обыска у чиновника нашли немалое количество вещества, похожего на наркотическое.

Как известно, КРАИЛ в последнее время оказалась под прицелом СМИ в связи с работой в Украине онлайн-казино, связываемое с Российской Федерацией.

В начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому КРАИЛ должна быть ликвидирована до 1 апреля 2025 года.

Кабмин назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей 28 октября 2020 года.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия сообщила о задержании подозреваемых в убийстве генерала ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника, сообщают росСМИ.

"Собеседник отметил, что след подозреваемых взяли с места преступления, где камеры наблюдения зафиксировали несколько подозрительных машин. По информации, организаторы вышли на мужчин через мессенджеры и дали им контакты связного с СБУ. Фактически преступление было раскрыто по горячим следам, отметил источник. заявлений по делу о теракте пока нет", — пишет издание "Коммерсантъ".

По данным пропагандистского информагентства ТАСС, задержанный исполнитель убийства начальника войск РХБЗ Кириллова – 29-летний гражданин Узбекистана, об этом изданию сообщили в ФСБ.

"Исполнитель теракта в отношении председателя войск РХБЗ был завербован украинскими спецслужбами, заявили в ФСБ. За теракт против председателя войск РХБЗ исполнителю обещали $100 тысяч и выезд на проживание в ЕС. Подозреваемый в убийстве начальник войск РХБЗ доставлен к следователям, сообщили в СК", – пишут пропагандисты.