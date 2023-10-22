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Главный редактор Forbes Ukraine отреагировал на информацию, что россияне купили глобальный Forbes

Появилась реакция украинского отдела Forbes на новость о покупке международного медиа россиянином Магомедом Мусаевым.

сегодня, 11:25
Автор:
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Slava Kot
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Главный редактор Forbes Ukraine Борис Давыденко отреагировал на информацию The Washington Post о российском бизнесмене, купившем международный бренд Forbes. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление в Facebook Бориса Давиденко.

Главный редактор Forbes Ukraine отреагировал на информацию, что россияне купили глобальный Forbes

Российский бизнесмен Магомед Мусаев. Фото из открытых источников

Главный редактор украинского Forbes Борис Давыденко рассказал, что для него продажа Forbes стала неожиданностью.


"Краткий ответ – не знаю, и удивлен не меньше вас", — пишет Давиденко.

Борис Давыденко озвучил свою позицию из трех пунктов по ситуации с возможной покупкой Forbes российским бизнесменом Магомедом Мусаевым.

"Думаю, что соглашение не закрыто. Если это правда, то вряд ли оно будет закрыто. Если это правда и соглашение будет закрыто, то будет время решений", — сообщил главный редактор Forbes Ukraine Борис Давыденко.

Напомним, что The Washington Post опубликовал информацию об аудиозаписях, в которых зафиксирован разговор российского магната Магомеда Мусаева. В нем россиянин говорит, что "только купил глобальный Forbes". Согласно статье американского издания Мусаев имеет тесные связи с Путиным через своего тестя Сулеймана Каримова. Кроме того, Мусаеву принадлежит Forbes Russia, который, по мнению журналистов, строит свою политику с одобрением со стороны Кремля.

Соглашение о покупке Forbes оформлено на американца Остина Рассела, однако теневым владельцем должен быть Магомед Мусаева. Сам Рассел возразил, что Мусаев имеет отношение к соглашению о покупке глобального Forbes.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден объявил о формировании нового мирового порядка.

Также "Комментарии" писали о Путине, возмущенном новыми санкциями против России.



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Источник: https://www.facebook.com/100000824320650/posts/pfbid0yiydkCk3N7Wr5585ioAsziEtyancdoZAMruzDpMPwskJpY8s8GmNgNjQfDGvHVenl/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:02

Це той глобальний Forbes який найганебніших карликів світу Путіна та Зе називав самими впливовими людьми?


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