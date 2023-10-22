Главный редактор Forbes Ukraine отреагировал на информацию, что россияне купили глобальный Forbes

Главный редактор Forbes Ukraine Борис Давыденко отреагировал на информацию The Washington Post о российском бизнесмене, купившем международный бренд Forbes. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление в Facebook Бориса Давиденко.

Российский бизнесмен Магомед Мусаев. Фото из открытых источников

Главный редактор украинского Forbes Борис Давыденко рассказал, что для него продажа Forbes стала неожиданностью.

"Краткий ответ – не знаю, и удивлен не меньше вас", — пишет Давиденко.

Борис Давыденко озвучил свою позицию из трех пунктов по ситуации с возможной покупкой Forbes российским бизнесменом Магомедом Мусаевым.

"Думаю, что соглашение не закрыто. Если это правда, то вряд ли оно будет закрыто. Если это правда и соглашение будет закрыто, то будет время решений", — сообщил главный редактор Forbes Ukraine Борис Давыденко.

Напомним, что The Washington Post опубликовал информацию об аудиозаписях, в которых зафиксирован разговор российского магната Магомеда Мусаева. В нем россиянин говорит, что "только купил глобальный Forbes". Согласно статье американского издания Мусаев имеет тесные связи с Путиным через своего тестя Сулеймана Каримова. Кроме того, Мусаеву принадлежит Forbes Russia, который, по мнению журналистов, строит свою политику с одобрением со стороны Кремля.

Соглашение о покупке Forbes оформлено на американца Остина Рассела, однако теневым владельцем должен быть Магомед Мусаева. Сам Рассел возразил, что Мусаев имеет отношение к соглашению о покупке глобального Forbes.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден объявил о формировании нового мирового порядка.

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