Глава налоговой Сумщины взяла в долг миллионы гривен у своего 12-летнего сына

Елена Хотенко – и. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области – задекларировала имущество и деньги, происхождение которых не укладывается в голове. Ей удалось получить квартиру в Киеве по цене одного квадратного метра, а также перенять почти три миллиона гривен у собственного несовершеннолетнего сына. Об этом сообщила глава антикоррупционного центра "Граница" Мартыны Богуславец, информирует портал "Комментарии".

Елена Хотенко. Фото из открытых источников

Чиновница является не только служащей налоговой, а также депутатом, волонтером, экспертом по вопросам фискальной политики.

"Здесь она инспектирует безбарьерность в Ровно, там – координирует семьи пропавших без вести. Утром она – в Слуге народа, вечером – директор в ОО. Регалии Хотенко можно перечислять очень долго.

С августа 2024 года "слуга" из Ровенского горсовета руководит налоговой Сумской области. Что необычного мы обнаружили в ее декларациях и что может свидетельствовать о значительном занижении стоимости приобретенного во время полномасштабного вторжения имущества?" – пишет Богуславец.

В декларации за прошлый год на Хотенко продолжает "висеть" заем в 2,8 млн грн. Вот только самое интересное, что эти деньги ей одолжил 12-летний сын в 2018 году. Остается открытым вопрос о возможности 7-классника одолжить матери такую сумму.

Сейчас сын – успешный 18-летний ФЛП, который согласно декларации матери за прошлый год получил 3 млн грн дохода.

В 2016 году Хотенко не задекларировала имущество мужа – часть дома в Ровенской области.

"Очевидно, будучи тогда в должности заместителя начальника налоговой Запорожской области, Хотенко не случайно "забыла" о доме общей площадью 550 квадратов. Часто таких неточностей допускают должностные лица, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов по поводу происхождения средств на такое имущество.

Маловероятно то, что чиновница налоговой не знала о доме мужа, ведь половина этого дома принадлежала тогда ее матери – гражданке России Людмиле Тимофеенко. Кстати, именно эту половину мать подарила дочери в прошлом году", – говорится в расследовании.

Интересно, что Хотенко декларирует в собственности целый дом, хоть и меньшей на 50 квадратов площадью. На самом деле половина дома принадлежит ее бывшему мужу – Андрею Хотенко, с которым Елена развелась в 2019 году.

Опять же, стоимость имущества явно занижена – всего 30 тыс. грн. В то время как реальная рыночная цена дома составляет не менее 10,8 млн грн. Стоимость квадратного метра жилья в Ровенской области стартует от 600 дол. (около 24 тыс. грн.).

На третьем месяце полномасштабного вторжения Хотенко получила две квартиры в подарок от матери – гражданки России. И в этот раз стоимость жилья явно занижена. Задекларированная стоимость квартиры в Киеве – 50 тыс. грн.

Подобное жилье – в нескольких минутах от набережной, в самом центре города размером почти 38 квадратных метров на рынке стоило в то время как минимум 672 тыс. грн. (23 тысячи долларов на тот момент). Это более чем в 13 раз превышает декларируемую сумму, отмечает Богуславец.

Дальше чиновница-"слуга" через несколько дней после оформления квартиры в Ровно получила в подарок еще одну – квартиру в Киеве площадью 46 квадратов. И опять же, оценочная стоимость смешна – 100 тысяч грн, в то время как рыночная составляла минимум 870 тыс. грн.

"Для Хотенко один задекларированный квадратный метр в столице стоил около 70 долларов. По словам экспертов в сфере недвижимости, даже с учетом условий, в которых оказался рынок в Киеве после завершения боев за столицу, указанная декларанткой стоимость подарка не соответствует его реальной цене", – добавляет расследователь.