Генералы не хотят отвечать за потери и произвол в ВСУ: нардеп о результатах расследований

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Кречмаровская Наталия
В Украине часто возникали скандалы с сотрудниками ТЦК в ходе мобилизационных действий и непосредственно в воинских частях. В Верховной Раде Украины создали временную следственную комиссию по вопросам работы ТЦК и нарушений определенных прав граждан, которые происходили. Однако работу этой комиссии не продлили. Народный депутат Анна Скороход в эфире Ранок.LIVE объяснила, что ВСК прекратила работу. По ее словам, работа комиссии не продолжается, потому что очень против генералитета.
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Она уточнила, что было проведено много расследований, и многое не выносили в общем, что не нивелировать те заслуги вооруженных сил, которые у них есть.
Напомним, что в 2024 году, как писал портал "Комментарии", Украину потряс скандал с 221 понтонной бригадой — военные сообщали о массовых случаях вымогательства денег, избиения, издевательства и т.д. История с бригадой продолжается. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что происходит сейчас.
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