Генералы не хотят отвечать за потери и произвол в ВСУ: нардеп о результатах расследований

В Украине часто возникали скандалы с сотрудниками ТЦК в ходе мобилизационных действий и непосредственно в воинских частях. В Верховной Раде Украины создали временную следственную комиссию по вопросам работы ТЦК и нарушений определенных прав граждан, которые происходили. Однако работу этой комиссии не продлили. Народный депутат Анна Скороход в эфире Ранок.LIVE объяснила, что ВСК прекратила работу. По ее словам, работа комиссии не продолжается, потому что очень против генералитета.

Иллюстративное фото

"Им не нравится, когда им указывают на недостатки, которые нужно исправлять, нарушения. Когда, как говорится, лезут в их кухню. У них же есть искусство войны, а искусство войны, то их дело. Знаете, у каждого свое искусство в их смысле. Ну и по большому счету просто они не хотят нести ответственность — и за потери большие, и за происходящие действия, и за произвол полный, и за издевательство над военнослужащими, и за поборы, и так далее”, — отметила нардеп.

Она уточнила, что было проведено много расследований, и многое не выносили в общем, что не нивелировать те заслуги вооруженных сил, которые у них есть.

"Но, к сожалению, такие большие проблемы, они внутри, пока не вынесены на публичность, они не решаются", — подчеркнула она.

Напомним, что в 2024 году, как писал портал "Комментарии", Украину потряс скандал с 221 понтонной бригадой — военные сообщали о массовых случаях вымогательства денег, избиения, издевательства и т.д. История с бригадой продолжается. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что происходит сейчас.



