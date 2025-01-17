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Генералы не хотят отвечать за потери и произвол в ВСУ: нардеп о результатах расследований

Верховная Рада бессильна: накажут ли генералитет за большие потери, поборы и издевательства в ВСУ

сегодня, 15:24
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Кречмаровская Наталия

В Украине часто возникали скандалы с сотрудниками ТЦК в ходе мобилизационных действий и непосредственно в воинских частях. В Верховной Раде Украины создали временную следственную комиссию по вопросам работы ТЦК и нарушений определенных прав граждан, которые происходили. Однако работу этой комиссии не продлили. Народный депутат Анна Скороход в эфире Ранок.LIVE объяснила, что ВСК прекратила работу. По ее словам, работа комиссии не продолжается, потому что очень против генералитета.

Генералы не хотят отвечать за потери и произвол в ВСУ: нардеп о результатах расследований

Иллюстративное фото

"Им не нравится, когда им указывают на недостатки, которые нужно исправлять, нарушения. Когда, как говорится, лезут в их кухню. У них же есть искусство войны, а искусство войны, то их дело. Знаете, у каждого свое искусство в их смысле. Ну и по большому счету просто они не хотят нести ответственность — и за потери большие, и за происходящие действия, и за произвол полный, и за издевательство над военнослужащими, и за поборы, и так далее”, — отметила нардеп.

Она уточнила, что было проведено много расследований, и многое не выносили в общем, что не нивелировать те заслуги вооруженных сил, которые у них есть.

"Но, к сожалению, такие большие проблемы, они внутри, пока не вынесены на публичность, они не решаются", — подчеркнула она.

Напомним, что в 2024 году, как писал портал "Комментарии", Украину потряс скандал с 221 понтонной бригадой — военные сообщали о массовых случаях вымогательства денег, избиения, издевательства и т.д. История с бригадой продолжается. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что происходит сейчас.




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Источник: https://t.me/novynylive/135753
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