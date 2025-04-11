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Главная Новости Общество Скандалы Гендиректор больницы в Житомирской области хотел закрыть неврологическое отделение: его бросили в мусорный бак (ВИДЕО)
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Гендиректор больницы в Житомирской области хотел закрыть неврологическое отделение: его бросили в мусорный бак (ВИДЕО)

На Житомирщине община отстояла неврологическое отделение больницы и бросила директора заведения в мусорник.

сегодня, 11:25
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Slava Kot

В Житомирской области общественность добилась отмены решения о реорганизации неврологического отделения местной больницы после масштабного протеста. Во время этой акции к протестующим вышел и.о. гендиректора больницы Сергей Демус, которого митингующие бросили в мусорный бак

Гендиректор больницы в Житомирской области хотел закрыть неврологическое отделение: его бросили в мусорный бак (ВИДЕО)

Директора больницы в Житомире бросили в мусорный бак

10 апреля около 300 человек собрались на митинг перед Житомирской районной больницей в поселке Станишовка. Главным требованием митингующих, в состав которых входили медицинские работники, пациенты и местные жители, было отменить приказ о реорганизации неврологического отделения.

"Если власть нас не услышит, мы будем перекрывать трассы, будем ходить каждый день, чтобы она нас наконец-то услышала. Орки нас бьют из-за границы, лезут к нам как тараканы, а власть нас убивает внутри", — сказала местная жительница Людмила Лепетан.

Один из местных жителей рассказал, что возможной причиной закрытия медицинского отдела стал конфликт между и.о. гендиректора Житомирской районной больницы Сергея Демуса и медицинским директором больницы Владимиром Ковальчуком.

"Давление на меня продолжается уже больше года. Были приказы об увольнении, о выговорах, которые я выиграл в суде. И сейчас постоянно они давят на меня, чтобы я ушел с должности. Одним из методов как раз и есть закрытие неврологического отделения", — рассказал Ковальчук.

К протестующим вышел Сергей Демус, пояснивший, что, несмотря на требования митингующих, не может самостоятельно принять такое решение, ведь для этого нужно собрать работников, поддержавших закрытие отделения. После этого и.о гендиректора Житомирской больницы бросили в помойку.

Впоследствии "Общественное" сообщило, что Сергей Демус отменил приказ о реорганизации неврологического отделения Житомирской многопрофильной опорной районной больницы в селе Станишовка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Житомире ТЦК объяснили действия военных по мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что в Житомире мужчина снял штаны в аптеке. Как все кончилось.



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Источник: https://suspilne.media/zhytomyr/992029-na-zitomirsini-pid-cas-mitingu-gendirektora-likarni-kinuli-u-smittevij-bak/
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