ГБР: Председатель ВЛК продавал «белые билеты» военнообязанным

Работники ГБР разоблачили председателя военно-врачей Кропивницкого, который в сговоре с работницей одного из областных диспансеров организовали торговлю "белыми" военными билетами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Сообщается, что весной 2024 года глава ВЛК наладил противоправную схему получения средств от призывников. За признание "непригодным" к службе мужчины должны были заплатить от 2 до 10 тысяч долларов США в зависимости от сложности оформления документов. К схеме фигурант привлек врача диспансера, которая искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы по имеющимся проблемам со здоровьем военнообязанных.

Мужчины получали справки ВЛК о непригодности военной службы с соответствующим исключением из военного учета.

По оперативным данным, в течение полугода действия схемы дельцы заработали на уклонистах более миллиона гривен.

11 сентября 2024 года глава ВЛК и сообщница правоохранители задержали во время раздела оплаты за очередной "белый" билет.

Работники ГБР проводят обыски по месту работы фигурантов и устанавливают полный круг причастных к сделке лиц.

Задержанным доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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