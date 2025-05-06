Фото Зеленского в парламенте Чехии вызвало неоднозначную реакцию: детали

Фотография президента Владимира Зеленского, сделанная во время его официального визита в Чехию, на которой он изображен вместе с тремя украинками, работающими уборщицами в чешском парламенте, стала поводом для громких обсуждений в социальных сетях.

Фото: скриншот

В частности, депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Telegram поделилась своими эмоциями.

"Это очень грустное фото. Оно говорит о том, как война заставила украинок покинуть дом, спасая детей, и искать безопасность за границей. Мне искренне больно за каждую из них. Но в то же время огромное уважение к женщинам, которые в экстремальных условиях работают, держатся и адаптируются ради будущего своих детей", — написала она.

Геращенко считает, что такая фотография символизирует не только силу украинских женщин, но и горькую реальность — многие из них могут не вернуться домой, ассимилируясь в других странах из-за затяжной войны.

В ответ на критику оппозиции депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая разместила сообщение в Facebook, где жестко раскритиковала реакцию коллег:

"То, что эта фотография вызвала у них такое раздражение, говорит лишь об одном: им больно не из-за фото, а из-за того, что это — не их политический момент", — отметила Богуцкая.

Она подчеркнула, что в условиях войны миллионы украинцев были вынуждены эмигрировать, и при этом вспомнила выступление экс-президента Петра Порошенко, где тот, по ее словам, назвал украинцев "дешевой рабочей силой", что, по ее мнению, было унизительно.

Богуцкая также обвинила политических оппонентов в зависти, мол, "это должен быть их успех на международной арене, но вместо них уважение получает Зеленский".

"Комментарии" уже писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин показывает цинизм высочайшего уровня прося о "перемирии" на День победы, тогда как Россия продолжает постоянно наносить удары ракетами, дронами и авиабомбами.