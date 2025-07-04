Фиктивные командировки Шабунина в НАПК: суд еще раз не разрешил детективу НАБУ закрыть еще одно дело. Решение

Высший антикоррупционный суд в очередной раз отменил еще одно постановление детектива НАБУ, которое должно было закрыть уголовное производство по фиктивной командировке мобилизованного активиста Виталия Шабунина из 207 батальона ТРО в НАПК. Вероятно, следующим шагом станет оглашение ему подозрения. Об этом говорится в публикации "Українські новини" со ссылкой на копию постановления следственного судьи ВАКС.

Виталий Шабунин

"Следователь судья ВАКС отменил постановление детектива НАБУ о закрытии уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением директором НАПК Новиковым и заместителем директора НАПК Сытником, которые организовывали своим друзьям из числа солдат 207 отдельного батальона ТРО фиктивные командировки в это учреждение. Вместо того, чтобы допросить Новикова и Сытника и получить временный доступ к документам воинской части, где фиктивно считались на службе уклоняющие Шабунин и Шерембей, детектив закрыл дело на основании того, что "04.03.2025 в качестве свидетеля допрошено Шабунина В.В. он не знаком и об обстоятельствах его военной службы или командировки в НАПК ему ничего неизвестно", – говорится в публикации.

Согласно определению следственного судьи, постановление о закрытии уголовного производства №52025000000000070 от 12.02.2025 вынесено без должного выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для принятия соответствующего процессуального решения. То есть постановление от 01.05.2025 не отвечает критериям обоснованности процессуального решения, является преждевременным и подлежит отмене, отмечается в нем.

В январе этого года стало известно, что следователь судья ВАКС отменил постановление детектива НАБУ Бирюкова о закрытии уголовного производства №5202400000000420 от 12.08.2024 в отношении Виталия Шабунина. Об этом сообщил известный юрист Ростислав Кравец. По определению следователя судьи, по его словам, следовало, что по делу Шабунина детектив НАБУ Бирюков небрежно провел досудебное расследование. В частности, он не исследовал все признаки уголовных правонарушений.

Ранее СМИ уже публиковали детали дела Шабунина. Отмечалось, что командованием Сил ТрО в ходе проверки было выявлено, что в 2022-2023 годах военнослужащий, призванный за мобилизацией к 207 отдельному батальону ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунин не появлялся в своей военной части, поскольку считался "прикомандированным в НАПК" на основании писем Новикова и Сытника. При этом Шабунин получал не только денежное довольствие, но и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач в размере 30 тыс. грн в месяц.

Также были опубликованы материалы о присвоении Шабуниным автомобиля Nissan Pathfinder, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей для нужд воинской части А7376. До сегодняшнего дня Шабунин этот автомобиль в военную часть А7376 не вернул и пользуется им своей собственностью, сообщили журналисты.