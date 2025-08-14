Фигурант дела ДБР и бывший подчиненный Малюськи: как Дубовик оказался в Офисе президента

Виктор Дубовик с мая 2024 года возглавляет Директорат по правовой политике Офиса Президента. Ранее непубличный чиновник стал известен широкой публике в мае текущего года, когда превратился в рупор критики конкурса по отбору руководителя БЭБ. Отбор Дубовик не прошел, однако успел подать против членов международной комиссии несколько судебных тяжб, чем и привлек к себе внимание значительного количества медиа.

"Против Комиссии (по отбору руководителя БЭБ, — ред.) уже подано 6 исков. За одной из атак стоит кандидат, связанный с Банковой — Виктор Дубовик", — в пик проведения конкурсной процедуры утверждал Антикоррупционный центр "Граница" .

"Смотрите, кто попытается заблокировать конкурс БЕБ: ОО "Художественная Платформа "АРТ-КРЕАТИВ", связанная с кандидатом Виктором Дубовиком. Связь — через партнера Дубовика по юридической практике Навальнева. Формально ОО действовала в культурной сфере, а фактически связана с кандидатом Виктором."

До назначения в Офис Президента Дубовик руководил Офисом противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины, которое в то время возглавлял Денис Малюска.

Последнего уволили с должности в сентябре 2024 года, а самого Дубовика убрали из Минюста за полгода до этого. Кто-то одной из причин называет возможное участие Дубовика в схемах незаконного обогащения.

Виктор Дубовик (фото из открытых источников)

Как выяснил Центр журналистских расследований , Дубовик может быть причастен к коррупционным схемам в Минюсте, и показания против него следователям ДБР предоставила Алла Цимановская, адвоката юридической фирмы "Ильяшив и партнеры".

Женщина, как впоследствии выяснилось, представляла интересы одного из аграрных предпринимателей, которому за получение "правильного решения" Антирейдерской комиссии Минюста выставили "счет" более 100 тыс. долларов. Но тот обратился в ДБР, утверждает ЦЖР.

Сейчас юридическая фирма "Ильяшив и партнеры" представляет интересы Аллы Цимановской по делу ДБР, а тактика защиты с обличительных показов изменилась на версию о якобы "провокации адвоката".

Дубовика же просто уволили из Минюста подальше от публичных глаз. И не исключено, что иски и публичная дискредитация международной комиссии по избранию руководителя БЭБ являются инструментом отвода внимания от уголовных дел.