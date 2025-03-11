"Фейки и манипуляции": адвокат Комарницкий ответил на обвинение Bihus.info

Известный адвокат Денис Комарницкий сделал официальное заявление по поводу журналистского расследования Bihus.info, в котором, по его словам, были распространены ложные и манипулятивные сведения. Он подчеркнул, что уже подал судебный иск по защите чести, достоинства и деловой репутации, а также требует опровержения информации и возмещения морального вреда.

Адвокат Денис Комарницкий

Комарницкий заявляет, что расследование Bihus.info является заказным и направлено на дискредитацию его лично, а также на оправдание политического давления. По его словам, в рамках судебного разбирательства уже была проведена экспертиза, которая подтвердила, что распространенная информация недостоверна и носит характер субъективных оценочных суждений.

Кроме того, адвокат обратил внимание на видеоматериалы, циркулировавшие в соцсетях, где представители Bihus.info вроде бы употребляют и распространяют психотропные препараты. Он сообщил, что его адвокаты уже проверяют информацию о наличии уголовных производств по этим обстоятельствам, а также заявил, что "готов инициировать наркологическую экспертизу Дениса Бигуса и его команды".

Отдельное внимание Комарницкий уделил вопросу возможных заказчиков скандального расследования. Он намекнул, что имеет достаточно информации о причастности к этому определенных депутатов и чиновников от "Слуги народа". Адвокат пообещал в ближайшее время раскрыть больше деталей по их связям и мотивам.



