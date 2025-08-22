logo

BTC/USD

115935

ETH/USD

4748.19

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

47.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы ФБР ворвалось в дом Болтона: в чем подозревают бывшего советника Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

ФБР ворвалось в дом Болтона: в чем подозревают бывшего советника Трампа

ФБР обыскало дом бывшего советника Трампа Джона Болтона

22 августа 2025, 20:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В США разгорелся новый политический скандал, связанный с бывшим советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Как сообщает New York Post, сотрудники Федерального бюро расследований провели обыск в его доме.

ФБР ворвалось в дом Болтона: в чем подозревают бывшего советника Трампа

Обыски у бывшего советника Трампа

По информации издания, действия ФБР прошли по распоряжению директора бюро Кеша Пателя. Причиной следственных действий явилось расследование возможного разглашения Болтоном секретной информации в его книге. Это расследование было начато еще в 2020 году, однако администрация Джо Байдена якобы свернула его "по политическим мотивам".

Известно, что инициатором возобновления дела выступил лично Дональд Трамп, находящийся в открытом конфликте со своим бывшим советником. Болтон уже долгое время является одним из самых жестких критиков действующего президента США, неоднократно публично подвергая сомнению его политику и решение.

Эксперты отмечают, что история может получить широкий резонанс в Вашингтоне, ведь она касается не только национальной безопасности, но и борьбы политических элит. Обыск у Болтона может стать важным фактором во внутриполитической борьбе в преддверии предстоящих выборов в США, а также дополнительно обострить противостояние между сторонниками и оппонентами Трампа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы оевая работа ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины не останавливается ни на день. Наши артиллеристы совместно с другими подразделениями Сил обороны наносят системные удары по важным объектам российских оккупантов, лишая врага возможностей вести эффективные боевые действия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nypost.com/2025/08/22/us-news/patels-fbi-raids-john-boltons-home-in-high-profile-national-security-probe/
Теги:

Новости

Все новости