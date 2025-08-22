ФБР ворвалось в дом Болтона: в чем подозревают бывшего советника Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В США разгорелся новый политический скандал, связанный с бывшим советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Как сообщает New York Post, сотрудники Федерального бюро расследований провели обыск в его доме.
Обыски у бывшего советника Трампа
По информации издания, действия ФБР прошли по распоряжению директора бюро Кеша Пателя. Причиной следственных действий явилось расследование возможного разглашения Болтоном секретной информации в его книге. Это расследование было начато еще в 2020 году, однако администрация Джо Байдена якобы свернула его "по политическим мотивам".
Известно, что инициатором возобновления дела выступил лично Дональд Трамп, находящийся в открытом конфликте со своим бывшим советником. Болтон уже долгое время является одним из самых жестких критиков действующего президента США, неоднократно публично подвергая сомнению его политику и решение.
Эксперты отмечают, что история может получить широкий резонанс в Вашингтоне, ведь она касается не только национальной безопасности, но и борьбы политических элит. Обыск у Болтона может стать важным фактором во внутриполитической борьбе в преддверии предстоящих выборов в США, а также дополнительно обострить противостояние между сторонниками и оппонентами Трампа.