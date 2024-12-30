Фанаты Путина в Варшаве набросились на Олю Фреймут: детали

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Черновалова Кристина
Украинская телеведущая Оля Фреймут, которая сейчас живет за границей, поделилась неприятным опытом, случившимся с ней в Варшаве. Она столкнулась с агрессивным поведением мужчины, поддерживавшего Путина. Все это она сняла на видео и рассказала подробности в своем Instagram.
Оля Фреймут наткнулась на фанатов Путина в Польше
Как отметила Фреймут, инцидент произошел, когда ее таксист не смог проехать через шлагбаум — у него не сработала карточка. Этим воспользовался мужчина, который начал громко оскорблять ведущую, восклицая на польском языке: "Слава Путину!". К тому же, несколько пожилых женщин поддержали его, показывая средние пальцы и призывая украинку покинуть страну.
Фреймут отметила, что ее огорчило такое поведение. Она выразила поддержку всем украинцам, которые вынуждены жить в Польше, часто сталкиваясь с подобными ситуациями. В своем посте она написала:
На инцидент отреагировала и дочь ведущей, Злата Митчелл, написав: "Страшно!"
Подписчики Оли активно комментировали ситуацию. Одни выражали поддержку:
"Оля, вы сильна! Так держать!"
"Ужасно, сколько ненависти в глазах этих людей."
Другие напоминали, что не стоит судить о всей стране из-за действий отдельных людей. В комментариях также отметили, что у Польши есть проблема с пропагандой, которая распространяет мифы об украинцах, мол, они получают льготы и привилегии, чего на самом деле нет.
Ранее "Комментарии" писали, что российская пропаганда распространяет очередной фейк об украинцах: на этот раз они заявляют, что из-за снижения мобилизационного возраста в Польшу ежедневно убегает 150 тысяч украинцев. Польские пограничники уверяют, что это неправда. Увеличение движения на границе связано с
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