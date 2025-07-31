Командование Сухопутных войск публично отчиталось перед обществом о работе ТЦК и СП, где отметили, что в июле 210 из 244 инцидентов (86%) связанных с ТЦК оказались манипуляциями, фейками и ИПСО.

«Это все фейки и ИПСО»: в Сухопутных войсках прокомментировали «перезагрузку» ТЦК

Там заявили, что только 33 случая (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены, в частности:

▪ 2 человека отстранены от исполнения обязанностей;

▪ 7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;

▪ 24 служебных расследований продолжаются.

" Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны ", – отмечают в Сухопутных войсках.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Николаеве продолжается расследование обстоятельств смерти мужчины, погибшего во время бегства от представителей ТЦК. Неизвестный после остановки представителями полиции и военкомата прыгнул с моста и разбился насмерть.

По информации Государственного бюро расследований, около 10:00 в промышленном районе Николаева участковый офицер полиции и три сотрудника Корабельного и Заводского районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки остановили мужчину для проверки документов и оповещения о мобилизации. Однако мужчина начал бежать и разбился насмерть после прыжка с моста.

"Он сразу начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу и прыгнул с моста, что привело к его смерти", — говорится в заявлении ГБР.