logo

BTC/USD

117850

ETH/USD

3775.34

USD/UAH

41.71

EUR/UAH

47.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы «Это все фейки и ИПСО»: в Сухопутных войсках прокомментировали «перезагрузку» ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

«Это все фейки и ИПСО»: в Сухопутных войсках прокомментировали «перезагрузку» ТЦК

За июль в Сухопутных войсках отчитались о деятельности ТЦК и СП

31 июля 2025, 20:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Командование Сухопутных войск публично отчиталось перед обществом о работе ТЦК и СП, где отметили, что в июле 210 из 244 инцидентов (86%) связанных с ТЦК оказались манипуляциями, фейками и ИПСО.

«Это все фейки и ИПСО»: в Сухопутных войсках прокомментировали «перезагрузку» ТЦК

«Это все фейки и ИПСО»: в Сухопутных войсках прокомментировали «перезагрузку» ТЦК

Там заявили, что только 33 случая (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены, в частности:

▪ 2 человека отстранены от исполнения обязанностей;

▪ 7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;

▪ 24 служебных расследований продолжаются.

"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", – отмечают в Сухопутных войсках.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Николаеве продолжается расследование обстоятельств смерти мужчины, погибшего во время бегства от представителей ТЦК. Неизвестный после остановки представителями полиции и военкомата прыгнул с моста и разбился насмерть.

По информации Государственного бюро расследований, около 10:00 в промышленном районе Николаева участковый офицер полиции и три сотрудника Корабельного и Заводского районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки остановили мужчину для проверки документов и оповещения о мобилизации. Однако мужчина начал бежать и разбился насмерть после прыжка с моста.

"Он сразу начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу и прыгнул с моста, что привело к его смерти", — говорится в заявлении ГБР.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости