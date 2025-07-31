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Недилько Ксения
Командование Сухопутных войск публично отчиталось перед обществом о работе ТЦК и СП, где отметили, что в июле 210 из 244 инцидентов (86%) связанных с ТЦК оказались манипуляциями, фейками и ИПСО.
«Это все фейки и ИПСО»: в Сухопутных войсках прокомментировали «перезагрузку» ТЦК
Там заявили, что только 33 случая (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены, в частности:
▪ 2 человека отстранены от исполнения обязанностей;
▪ 7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;
▪ 24 служебных расследований продолжаются.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Николаеве продолжается расследование обстоятельств смерти мужчины, погибшего во время бегства от представителей ТЦК. Неизвестный после остановки представителями полиции и военкомата прыгнул с моста и разбился насмерть.
По информации Государственного бюро расследований, около 10:00 в промышленном районе Николаева участковый офицер полиции и три сотрудника Корабельного и Заводского районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки остановили мужчину для проверки документов и оповещения о мобилизации. Однако мужчина начал бежать и разбился насмерть после прыжка с моста.
"Он сразу начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу и прыгнул с моста, что привело к его смерти", — говорится в заявлении ГБР.