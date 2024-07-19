“Это полный идиотизм”: нардеп про новый законопроект

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Черновалова Кристина
Недавно Верховная Рада приняла закон, который отменяет перевод часов на зимнее и летнее время в Украине. Теперь, начиная с этой осени, страна будет жить по зимнему времени круглый год. Это решение вызвало много обсуждений среди украинцев.
В Украине зарегистрировали петицию против перевода часов
Народный депутат Алексей Гончаренко организовал петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому отменить новый закон. Он заявил, что закон принят без должного анализа последствий:
По словам депутат, постоянное зимнее время увеличит расходы на освещение в вечерние часы, особенно в свете текущих атак на энергетическую систему страны. Более того, изменение часового пояса приведет к двухчасовой разнице с Европой, что может усложнить деловое и культурное сотрудничество.
Читайте также на портале “Комментарии” — Народный депутат Алексей Гончаренко выступил в Верховной Раде, где резко отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина относительно условий России для начала мирных переговоров об окончании войны в Украине.
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