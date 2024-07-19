“Это полный идиотизм”: нардеп про новый законопроект

Недавно Верховная Рада приняла закон, который отменяет перевод часов на зимнее и летнее время в Украине. Теперь, начиная с этой осени, страна будет жить по зимнему времени круглый год. Это решение вызвало много обсуждений среди украинцев.

В Украине зарегистрировали петицию против перевода часов

Народный депутат Алексей Гончаренко организовал петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому отменить новый закон. Он заявил, что закон принят без должного анализа последствий:

“То, что они напридумывали полный идиотизм! Как всегда, у нас бывает: сначала голосуют, а потом разгребают последствия. Так и в этот раз!”, — написал нардеп.





По словам депутат, постоянное зимнее время увеличит расходы на освещение в вечерние часы, особенно в свете текущих атак на энергетическую систему страны. Более того, изменение часового пояса приведет к двухчасовой разнице с Европой, что может усложнить деловое и культурное сотрудничество.

“Ко всему прочему такое решение не принесет пользы и в вопросе экономии электроэнергии, особенно учитывая потерянные мощности и постоянные атаки на нашу энергосистему со стороны России. Поскольку теперь будут увеличены расходы на электроэнергию для потребителей и предприятий в вечерние часы весной, летом и осенью. Итак, соответствующий законопроект является абсолютно недоработанным и вредным для всей страны”, — объяснил свою петицию Гончаренко.

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