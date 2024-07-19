logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы “Это полный идиотизм”: нардеп про новый законопроект
commentss НОВОСТИ Все новости

“Это полный идиотизм”: нардеп про новый законопроект

В Украине зарегистрировали петицию против перевода часов

сегодня, 18:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Недавно Верховная Рада приняла закон, который отменяет перевод часов на зимнее и летнее время в Украине. Теперь, начиная с этой осени, страна будет жить по зимнему времени круглый год.  Это решение вызвало много обсуждений среди украинцев.

“Это полный идиотизм”: нардеп про новый законопроект

В Украине зарегистрировали петицию против перевода часов

Народный депутат Алексей Гончаренко организовал петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому отменить новый закон. Он заявил, что закон принят без должного анализа последствий: 

“То, что они напридумывали полный идиотизм! Как всегда, у нас бывает: сначала голосуют, а потом разгребают последствия. Так и в этот раз!”, — написал нардеп. 

“Это полный идиотизм”: нардеп про новый законопроект - фото 2

По словам депутат, постоянное зимнее время увеличит расходы на освещение в вечерние часы, особенно в свете текущих атак на энергетическую систему страны. Более того, изменение часового пояса приведет к двухчасовой разнице с Европой, что может усложнить деловое и культурное сотрудничество.

“Ко всему прочему такое решение не принесет пользы и в вопросе экономии электроэнергии, особенно учитывая потерянные мощности и постоянные атаки на нашу энергосистему со стороны России. Поскольку теперь будут увеличены расходы на электроэнергию для потребителей и предприятий в вечерние часы весной, летом и осенью. Итак, соответствующий законопроект является абсолютно недоработанным и вредным для всей страны”, — объяснил свою петицию Гончаренко. 

Читайте также на портале “Комментарии” — Народный депутат Алексей Гончаренко выступил в Верховной Раде, где резко отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина относительно условий России для начала мирных переговоров об окончании войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/42703
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости