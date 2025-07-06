"Это кормушка для чиновников": руководитель разрушенного Донецкого аэропорта получает зарплату с 2014 года

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Slava Kot
С 2014 года Владислав Близнюк получает зарплату как руководитель разрушенного Донецкого аэропорта. В Донецкой ОГА объясняют, что это связано с тем, что на балансе предприятия находится не только аэропорт, но и другие объекты, находящиеся на подконтрольной украинским властям территории.
Разрушеный Донецкий аэропорт. Фото из открытых источников
Общественный деятель Олег Петриченко отметил, что в декларации Владислава Близнюка указана заработная плата за КП "Международный аэропорт Донецк".
В Донецкой ОГА утверждают, что оплата Владислава Близнюка производится не из разрушенного Донецкого аэропорта, а с других объектов этого предприятия.
Петриченко считает, что "это кормушка для чиновников". По его словам, все имущество нужно давно передать на баланс других предприятий, если оно вообще имеет какую-то ценность. Петриченко настаивает, "зачем держать директора аэропорта ради неработающей базы отдыха".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько зарабатывают директора аэропортов в то время, когда воздушное пространство Украины закрыто для гражданских полетов.