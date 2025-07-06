"Это кормушка для чиновников": руководитель разрушенного Донецкого аэропорта получает зарплату с 2014 года

С 2014 года Владислав Близнюк получает зарплату как руководитель разрушенного Донецкого аэропорта. В Донецкой ОГА объясняют, что это связано с тем, что на балансе предприятия находится не только аэропорт, но и другие объекты, находящиеся на подконтрольной украинским властям территории.

Разрушеный Донецкий аэропорт. Фото из открытых источников

Общественный деятель Олег Петриченко отметил, что в декларации Владислава Близнюка указана заработная плата за КП "Международный аэропорт Донецк".

"То есть уже 11 лет как закрылся донецкий аэропорт и 10 лет как он физически уничтожен, но его директор продолжает неустанно "работать" и получать зарплату. И конечно же, как директор "стратегического предприятия", пусть и несуществующего, он забронирован", — пишет Петриченко.

В Донецкой ОГА утверждают, что оплата Владислава Близнюка производится не из разрушенного Донецкого аэропорта, а с других объектов этого предприятия.

"На балансе предприятия учитывается база отдыха, которая расположена на территории, подконтрольной украинским властям, а также другое имущество. В течение 2014-2024 годов КП "Аэропорт" не получало финансирование из государственного или областного бюджетов в виде дотаций, субвенций и т.п.", — говорится в ответе Департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой ОГА.

Петриченко считает, что "это кормушка для чиновников". По его словам, все имущество нужно давно передать на баланс других предприятий, если оно вообще имеет какую-то ценность. Петриченко настаивает, "зачем держать директора аэропорта ради неработающей базы отдыха".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько зарабатывают директора аэропортов в то время, когда воздушное пространство Украины закрыто для гражданских полетов.