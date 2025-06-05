"Это гестапо нужно уже расформировать": в Раде не подбирают слова о действиях работников ТЦК

Громкий скандал с представителями ТЦК произошел в Одессе. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что представители терцентра силой задержали волонтера его центра и сломали ему ключицу. Детальнее о ситуации можно узнать по ссылке.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Одесском ТЦК объяснили ситуацию – на странице в Facebook разместили сообщение. Отметили, что мужчина начал убегать, выбежал на проезжую часть, зацепился за автомобиль, упал, потом поднялся. Отмечается, что потом он добровольно прибыл в отдел ТЦК, на состояние здоровья не жаловался. Его отправили на ВВК и после дополнительных диагностических исследований было обнаружено травмирование плечевого сустава.

"После консультаций с врачами и их решением о предоставлении медицинской помощи гражданин решил по своему усмотрению самовольно покинуть помещение больницы. Его документы и личные вещи остались у сопровождающего представителя ТЦК и СП, которому их передали во время регистрации и прохождения медицинского обследования", — говорится в сообщении.









Сообщение Одесского терцентра прокомментировал Гончаренко, саркастически отметив: "Очень интересная история. Абсолютно нормальная. Ты идешь. Падаешь. Ломаешь ключицу. После чего выбрасываешь все документы и наспех со сломанной ключицей выезжаешь в Черноморск. Все нормально и реалистично. Но на самом деле это полный пиздец. Это гестапо нужно расформировать УЖЕ”.

Гончаренко также разместил видео вероятной силовой мобилизации во Львовской области.

"ТЦК. Избиение и похищение. Ждем невероятных историй о том, что мужчина застрял на заборе, а ТЦК ему просто помогали слезть. Это очередной пиздец, позор и унижение. Буду делать все, чтобы ТЦК было расформировано и это прекратилось", — категорически высказался нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал о громком скандале в столичном ТЦК.



