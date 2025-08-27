Если в Центре противодействия коррупции соглашаются, когда наших воинов называют «московскими гнидами», то его нужно закрывать, – военный

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк назвала "московской гнидой" украинского военного-добровольца Кирилла Марусова, который с 2022 года воюет в самых горячих местах фронта. Если коллеги разделяют ее позицию, то ЦПК нужно закрывать как вражескую структуру. Как передают "Украинские новости", об этом написал военнослужащий Александр Игнатьев, опубликовав видео инцидента.

Военный упрекнул Каленюк в том, что она скрывает от мобилизации своего военнообязанного мужа, но при этом позволяет себе унижать честь и достоинство украинских военных. Игнатьев рассказал, что защитник, в чей адрес выругалась Каленюк, защищает страну с первых дней большой войны.

"Это Кирилл Марусов. Доброволец. Ушел в 22 году на войну, когда ее (Каленюк – ред.) коллеги прятались в ЕС и Штатах. Ему было 24 года, когда призывной возраст был 27. Мог не уходить и спрятаться, как муж Каленюк. Но он ушел. И с первых дней войны – в самых жарких местах. Мощун, Горенко… ССО "Азов" Киев. Выбивал п*доров из-под Киева. Затем воевал под Бахмутом Каленюк спрашивала, "кто этот "титушка", который пришел на суд против предателя-НАБУшника, и назвала его "московской гнидой"", – написал Игнатьев.

Он призвал Центр противодействия коррупции дать оценку высказываниям своего исполнительного директора.

"Если ЦПК разделяют позицию Каленюк по отношению к украинским защитникам и, как и она, считают наших воинов "российскими гнидами", ЦПК нужно закрывать. Это вражеская структура", – написал он.

Военный отметил, что он до сих пор молчал, несмотря на ряд негативных фактов относительно антикоррупционеров. Но когда защищают откровенного предателя, а побратима называют "московской гнидой" – молчать не будет, отметил он.

"Я не считаю, кто сколько из профессиональных "активистов" украл международных грантов. Не обсуждаю купленный главой ЦПК Шабуниным дом в США во время войны. И молчал, когда узнал, что он сп*здил машину, которую волонтеры передали на фронт. Я не спрашивал, зачем грантоеды покрывают откровенного предателя – ТОП-сотрудника НАБУ, которого поймали на торговле коноплей с россией. А из этой конопли делают порох для снарядов, которыми убивают наших воинов. И я молчал, когда стало ясно, что все эти черти шабунины, каленюк, николовы и другие шерембеи работают в духе кремлевских пропагандонов. Но когда человек, позиционирующий себя представительницей гражданского общества и борцом с коррупцией, с пеной у рта защищает откровенного предателя, а моего побратима называет "московской гнидой" – молчать не буду", – резюмировал Игнатьев.

Как сообщалось, 25 августа Киевский апелляционный суд рассматривал обжалование меры пресечения топ-сотруднику НАБУ Руслану Магамедрасулову, который обвиняется в государственной измене: вместе с отцом торговал коноплей с Дагестаном (россия). По сообщениям СМИ, на заседании присутствовали военные с плакатами.