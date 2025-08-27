Если в Центре противодействия коррупции соглашаются, когда наших воинов называют «московскими гнидами», то его нужно закрывать, – военный

Рубрики
Недилько Ксения
Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк назвала "московской гнидой" украинского военного-добровольца Кирилла Марусова, который с 2022 года воюет в самых горячих местах фронта. Если коллеги разделяют ее позицию, то ЦПК нужно закрывать как вражескую структуру. Как передают "Украинские новости", об этом написал военнослужащий Александр Игнатьев, опубликовав видео инцидента.
Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк
Военный упрекнул Каленюк в том, что она скрывает от мобилизации своего военнообязанного мужа, но при этом позволяет себе унижать честь и достоинство украинских военных. Игнатьев рассказал, что защитник, в чей адрес выругалась Каленюк, защищает страну с первых дней большой войны.
Он призвал Центр противодействия коррупции дать оценку высказываниям своего исполнительного директора.
"Если ЦПК разделяют позицию Каленюк по отношению к украинским защитникам и, как и она, считают наших воинов "российскими гнидами", ЦПК нужно закрывать. Это вражеская структура", – написал он.
Военный отметил, что он до сих пор молчал, несмотря на ряд негативных фактов относительно антикоррупционеров. Но когда защищают откровенного предателя, а побратима называют "московской гнидой" – молчать не будет, отметил он.
Как сообщалось, 25 августа Киевский апелляционный суд рассматривал обжалование меры пресечения топ-сотруднику НАБУ Руслану Магамедрасулову, который обвиняется в государственной измене: вместе с отцом торговал коноплей с Дагестаном (россия). По сообщениям СМИ, на заседании присутствовали военные с плакатами.