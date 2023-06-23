Элитная недвижимость по ул. Саксаганской, переписана на структуры председателя Одесщины Олега Кипера

Патриарх Холл

Оксана Ксенофонтова, вновь обращается к журналистам и общественности с просьбой помочь в ситуации, связанной с незаконным захватом роскошной недвижимости на улице Саксаганского 78-80. ЖК "Патриарх Холл".

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Об этом сообщают "Деловая столица" со ссылкой на страницу Facebook вдовы покойного бизнесмена Александра Оксаны Ксенофонтовой.

Вдова покойного сообщает, что причастен к захвату глава Одесской областной администрации Олег Кипер. Он пытается завладеть ЖК "Патриарх Холл", стоимость которого составляет более 20 миллионов долларов. Как уточняет женщина, это наследство принадлежало ее покойному мужу Александру Ксенофонтову.

Она ранее уже рассказывала, что определенные лица под прикрытием Олега Кипера, совершили незаконные действия в отношении ее имущества, оставленного ей в наследство покойным мужем. В частности, посредством влияния Кипера на некоторые властные структуры, гражданин Шапран С.В. смог поменять адрес ЖК "Патриарх Холл" с улицы Саксаганского, 80 на "Саксаганского, 78-80". Оксана Ксенофонтова утверждает, что группа "Кипера и Шапрана" активно ищет покупателей, чтобы перепродать похищенное имущество, принадлежащее ей по праву.

Ниже приводим ее прямые слова, опубликованные на ее странице Facebook.

"От всего сердца благодарю всех, кто меня поддерживает, за Ваше участие, неравнодушие и добродушные слова и действия! Я ни за что не потеряю надежду на помощь, защиту и установление справедливости, поскольку ни в каком из миров нечестивость должностных лиц и назначенцев, решающих судьбы целых народов, не остается безнаказанной долго. К сожалению, границы должностного произвола необъятны, и если для гражданских граждан границы закрыты, то для правоохранителей, прокуроров, судей границ для полного беспредела не существует вообще. Не существует ничего, что формирует нравственные обычаи у чиновников нашего времени. Ни Божественного, ни законодательно определенного, ни человеческого. Я верю, что меня, мои конституционные права, законное право на наследство моего покойного мужа можно защитить на национальном уровне, несмотря на столь глубоко укоренившуюся сеть коррупции, которая в ближайшее время прекратит свое циничное разрастание по нашему государству.

Преступная группа во главе с должностным лицом Кипером, в состав которой входит руководитель алюминиевого комбината Шапран С., депутат Одесского областного совета Осипов В., заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве Скороход И., теперь в своей рейдерской деятельности, в устранении моего права на наследство покойного мужа не останутся незамеченными ни властью, ни обществом. Я не устану повторять, что слишком долго закрыты были глаза государства на их злодеяния.

Очевидно, невозможно остановиться в захватничестве, особенно когда площадь жилого комплекса, который при жизни построил мой муж, насчитывает более 10 000 кв.м. Особую привлекательность для Кипера и его заинтересованных друзей составляет расположение этого объекта недвижимости – центр столицы Саксаганского, 80. И как я уже отмечала ранее, соучастник Кипера Шапран сменил адрес жилого комплекса "Патриарх Холл" по ул. Саксаганского 80 на "Саксаганского 78-80". Кто вы друг другу – уже известно. Иерархия в вашей преступной группировке от организатора, исполнителя, подстрекателя и пособника также очевидна. Вам нужно как можно больше денег, активов, недвижимости, поскольку на рейдерской дороге по завладению моим законным наследством приходится подкармливать многих: элементы иерархии своей группировки, правоохранителей, прокуроров, судей. И как не упомянуть о нотариусах. Должностная преступная группа "Кипера и Шапрана", управляя черными нотариусами, задублировала недвижимость по ул. Саксаганского, 80 по адресу "Саксаганского 78-80" и начала активный поиск клиентов, чтобы перепродать похищенное недвижимое имущество, похищенное у моего покойного мужа Александра, похищенное у меня. Хочу добавить, что преступная группировка экс-прокурора Кипера реализовала уголовное преступление по дублированию объектов недвижимости не с первого раза, провалив несколько неудачных попыток. Более того, этому предшествовало завладение помещениями инвесторов, которые в соответствии с заключенными инвестиционными договорами при жизни моего мужа должны быть зарегистрированы собственниками, после ввода дома в эксплуатацию. Среди инвесторов большое количество известных и уважаемых граждан в городе Киев, которые также не могут ничего поступить с безвластием этой преступной группировки и вынуждены скитаться в судах, защищая свои права собственности в ЖК "Патриарх Холл". И я, будучи законной супругой состоятельного предпринимателя, из-за корыстной заинтересованности этого круга лиц его бизнесом, ныне — бездомная.

Как бы преступные чиновники во главе с экс-прокурором Кипером не изощрялись в попытках устранить меня от наследования имущества и бизнеса моего покойного мужа, какие бы дерзкие комбинации и схемы по переоформлению долей предприятий наследия не придумывали, сколько бы коррупционной паутины не сплели бы между собой, нужно помнить, что существует суд, недоступный для ваших бессовестных желаний выше ваших бесчестных, корыстных, циничных и лживых действий. Не оставлю надежду на справедливое решение, помощь и участие всех уполномоченных должностных лиц, для кого Конституция и Законы Украины – самый высокий источник права, кто, давая присягу по-истине, посвящает свою деятельность служению Украинскому народу и Украине, кто добросовестно способствует утверждению верховенства права, законности. и правопорядка, защищает права и свободы каждого человека, каждого гражданина нашего государства. Потеря земли под ногами не превозносит вас к тем, кто управляет жизнями людей, и как бы ни хотелось казаться всевластными небожителями, вас выдала ваша приземленная жажда денег и имущества моей семьи".

Напомним о том, что в разгар войны с Российской Федерацией, у жены Олега Кипера Ирины до сих пор не аннулировано гражданство враждебной страны. Также, налицо индивидуальный номер налогоплательщика РФ.

