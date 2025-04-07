Елену Зеленскую задержали спецслужбы: что известно

Российские пропагандисты не оставляют попыток дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую. Россияне пытаются распространять очередной фейк.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что информация о том, что Елена Зеленская якобы пыталась скрыться за границу, но ее задержала СБУ, не соответствует действительности. Такую информацию распространяют российские Telegram-каналы со ссылкой на сюжет BBC.

"На самом деле: это видео — российская подделка, такого сюжета нет ни на одном ресурсе BBC, отметили специалисты Центра противодействия дезинформации", — пояснили в Центре.

Отмечается, что такая информация фейковая — это очередная попытка дискредитировать президента Украины и его семью. Ранее пропагандисты кремля писали об "отдыхах" Зеленской на курорте Санкт-Мориц и "покупке" ею машины Бугатти и драгоценностей Картье.

Напомним, российские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", неоднократно заявляли о намерениях, так сказать, "освободить" Одессу. Одессу вспоминал и сам российский диктатор Владимир Путин и "рупоры Кремля". Недавно кремлевские СМИ снова начали распространять заявление Путина о том, что российские войска освободят Одессу и другие территории Украины.

Однако стоит упомянуть, что российские захватчики пытались "освободить" Одессу в декабре 2022-го. Тогда главарь так называемой "ДНР" Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены. В ноябре 2024 года россияне в очередной раз повторили фейк о том, что "Одесса ждет российские войска".



