logo

BTC/USD

78916.06

ETH/USD

1562.08

LTC/USD

70.88

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Елену Зеленскую задержали спецслужбы: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Елену Зеленскую задержали спецслужбы: что известно

Россияне придумали очередной фейк о первой леди Елене Зеленской

сегодня, 20:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские пропагандисты не оставляют попыток дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую. Россияне пытаются распространять очередной фейк.

Елену Зеленскую задержали спецслужбы: что известно

Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что информация о том, что Елена Зеленская якобы пыталась скрыться за границу, но ее задержала СБУ, не соответствует действительности. Такую информацию распространяют российские Telegram-каналы со ссылкой на сюжет BBC.

"На самом деле: это видео — российская подделка, такого сюжета нет ни на одном ресурсе BBC, отметили специалисты Центра противодействия дезинформации", — пояснили в Центре.

Отмечается, что такая информация фейковая — это очередная попытка дискредитировать президента Украины и его семью. Ранее пропагандисты кремля писали об "отдыхах" Зеленской на курорте Санкт-Мориц и "покупке" ею машины Бугатти и драгоценностей Картье.

Напомним, российские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", неоднократно заявляли о намерениях, так сказать, "освободить" Одессу. Одессу вспоминал и сам российский диктатор Владимир Путин и "рупоры Кремля". Недавно кремлевские СМИ снова начали распространять заявление Путина о том, что российские войска освободят Одессу и другие территории Украины.

Однако стоит упомянуть, что российские захватчики пытались "освободить" Одессу в декабре 2022-го. Тогда главарь так называемой "ДНР" Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены. В ноябре 2024 года россияне в очередной раз повторили фейк о том, что "Одесса ждет российские войска".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/45969
Теги:

Новости

Все новости