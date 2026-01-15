Через десять лет своего существования НАБУ потратило более 10 миллиардов грн украинцев, но не посадило ни одного крупного коррупционера. Это самый неэффективный орган в стране. Об этом написал политический эксперт, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Эксперт рассказал, как НАБУ потратило 10 млрд грн и не посадило ни одного крупного коррупционера

"Сейчас скажу непопулярную вещь – Тимошенко не сядет. Не потому что не виновата. А потому что НАБУ – самый яркий и неэффективный орган в стране: показывает кино, но посадок – 0. Через десять лет своего существования эти парни и девушки проели более 10 миллиардов грн украинцев, но НЕ ПОСАДИЛИ НИ ОДНОГО жирного коррупционера", — отметил он.

Он напомнил примеры работы НАБУ с топ-коррупционерами.

Экс-министр в правительстве Януковича и владелец газодобывающей компании "Бурисма" Николай Злочевский, отметил эксперт, был обвинен в незаконном завладении миллиардами гривен. В итоге пошел на соглашение с НАБУ и заплатил штраф в 68 тыс. грн и задонатил $20 млн на дроны, подчеркнул он.

Относительно партнера Коломойского Геннадия Боголюбова, сообщил он, НАБУ и САП расследуют эпизоды, связанные с завладением миллиардных сумм. В 2024 году Боголюбов сбежал из Украины под чужой фамилией в сопровождении детективов НАБУ, напомнил Сазонов.

Также он написал о депутате Киевсовета Владиславе Трубицыне, который требовал и получил 1,26 млн грн взятки за содействие в размещении МАФов. По состоянию на конец 2025 года публичной информации о приговоре по этому делу нет, а Трубицын находится в Израиле, заявил он.

Экс-нардепу Георгию Логвинскому, констатировал эксперт, НАБУ сообщило о подозрении в выведении 54 млн грн из госбюджета через компанию "Золотой мандарин ойл". Как следствие, сейчас Логвинский в Израиле, на пляже, отметил он.

Кроме того, он обратил внимание на Главу Верховного суда Всеволода Князева, который обвиняется НАБУ в получении рекордной взятки в 2,7 млн долларов. Подозрение объявляло НАБУ. Сейчас он на свободе, подчеркнул Сазонов.

Он назвал Бюро "Киностудией НАБУ пикчерз" и подчеркнул, что тысячи топ подозреваемых избежали наказания.

"Как пишет именно НАБУ: "Этот список можно продолжить, ведь эти дела – лишь часть более 1300 уголовных производств, которые находятся в работе НАБУ и САП". Но в Бюро не уточняют, что все эти 1300 мздоимцев, коррупционеров и воров, гуляют на свободе и живут свою лучшую жизнь. Потому как для киностудии или продакшн-агентства НАБУ – нормальная фирма. Развлекательная. Но как для госоргана, который не только показывает коррупцию, но и борется с ней – очень дорогая. Ибо полностью неэффективна", – подытожил Сазонов.

Как сообщалось, 14 января Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вручили подозрение главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Ей инкриминируют часть четвертую статьи 369 Уголовного кодекса Украины: предложение неправомерной выгоды должностным лицам – народным депутатам Украины.