Эксглава Хмельницкой МСЭК Крупа вывезла за границу шокирующую сумму: детали

По делу о бывшей главе Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы Национальное антикоррупционное бюро Украины установило, что она и ее родственники переместили значительные финансовые средства за пределы Украины. Как сообщает Общественное, в документе дела говорится, что в течение 2022-2024 годов на банковских счетах в Австрии, Польше и Швейцарии хранилось более 2,9 миллиона долларов США и 476 тысяч евро.

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Следствие также выявило, что у Татьяны Крупы был незадекларированный счет в швейцарском банке, на котором находилось более 599 тысяч долларов. В то же время, этот счет был закрыт на декабрь 2024 года.

"Татьяна Крупа не сообщила о наличии счета в Швейцарии, что было обнаружено в процессе досудебного расследования", — говорится в документе.

Кроме того, по данным расследования, она, ее муж и невестка задекларировали ввоз в ЕС еще 1,3 миллиона долларов и 26 тысяч евро в 2022-2023 годах.

Как известно, 5 октября Государственное бюро расследований сообщило, что во время обысков у Татьяны Крупы было найдено $6 миллионов наличными. Следует отметить, что Крупа является депутатом от партии "Слуга народа" в Хмельницком областном совете и работает главным врачом МСЭК с 2008 года.

ДБР также расследует списки, найденные в кабинете Крупы, где указаны фамилии и фиктивные диагнозы. 7 октября Печерский райсуд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей.

10 октября Александр Крупа, сын Татьяны, уволился с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области по собственному желанию.

Напомним, как уже писали "Комментарии", Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверило декларации скандального бывшего главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии и депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы.