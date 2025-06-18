Ефросинина матом ответила Безугли после заявления о смерти гражданского

После трагического обстрела Киева, где в Соломенском районе под завалами погиб 31-летний Дмитрий Исаенко, народная депутат Марьяна Безугла сделала циничное заявление, возмутившее всю страну.

Марьяна Безугла — Гордон

В своем сообщении в соцсетях она назвала смерть Дмитрия "кармой" — мол, мужчина пошел в магистратуру, а значит, уклонялся от службы. Эту смерть она поставила в один ряд с "нечестным отношением общества к военным", добавив: "Сочувствие родным, но…"

Это не просто вызвало волну возмущения – это стало новым пределом морального падения политика. Человек погиб во время русского удара. Его родители целый день стояли у разрушенного дома в надежде на удивление. Зато читают от нардепки, что это, мол, его вина.

Слова Безуглой вызвали шквал критики со стороны общества, ветеранов и звезд. Особенно эмоционально отреагировала телеведущая Маша Ефросинина, чей мужчина служит в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. Она не раз публично защищала военных, помогает фронту и поддерживает защитников. Но даже она не смогла сдержать эмоций:

Марьяна Безуглая — ты п*зда

Свои жесткие слова ведущая объяснила тем, что невозможно молчать, когда народная депутат позволяет себе презирать погибшего гражданского, который стал жертвой российского террора в украинской столице.



Ветеран и активист Олег Симороз написал:





Не смей приплетать военных к своим маразматическим постам. Мы защищаем гражданских, а не судим их. Надеюсь, ты тоже получишь карму.

Артист Melovin отметил:

Осуждать погибшего гражданского – это не об армии. Это о потере человечности.

Комментаторы массово призывали игнорировать Безуглу, называя ее зависимой от внимания:

Ломка, как у наркомана – хайп любой ценой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что кандальный нардеп Шевченко вновь в СИЗО.