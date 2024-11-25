Джо Роган обвинил Украину в начале третьей мировой: в ЦПД ответили

Один из популярнейших подкастеров мира Джо Роган обвинил президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена в попытке начать третью мировую войну. На его заявления отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Джо Роган. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко указывает, что Джо Роган – популярный потребитель простых конструкций, которых любят россияне.

"Так как третью мировую как раз может начать россия, а не США и Украина. Если бы не 2014 и не 2022 годы, не вторжение в Украину, об этом никто бы не говорил. И как раз отсутствие ударов по России может спровоцировать москву и ее союзников на более быструю атаку стран НАТО. К сожалению, Джо Роган не мыслит в этом направлении", — объясняет Коваленко.

Напомним, что в своем подкасте Джо Роган резко высказался о заявлениях Зеленского принудить Путина к миру и окончанию войны.

"Зеленский говорит, что Путин напуган. Пошел ты на**, чувак. Пошли вы, люди. Вы собираетесь начать третью мировую войну", — сказал Роган.

Подкастер добавил, что американцы хотели бы избежать таких вещей от "умирающего бывшего президента", имея в виду 82-летнего Байдена. Также Джо Роган добавил, что надеется на 78-летнего Дональда Трампа, который сможет закончить войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина пригрозили мировой войной из-за решения Джо Байдена по Украине, который позволил бить дальнобойным оружием по территории России.

Также "Комментарии" писали, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о начале третьей мировой войны.