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Slava Kot
Один из популярнейших подкастеров мира Джо Роган обвинил президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена в попытке начать третью мировую войну. На его заявления отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.
Джо Роган. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко указывает, что Джо Роган – популярный потребитель простых конструкций, которых любят россияне.
Напомним, что в своем подкасте Джо Роган резко высказался о заявлениях Зеленского принудить Путина к миру и окончанию войны.
Подкастер добавил, что американцы хотели бы избежать таких вещей от "умирающего бывшего президента", имея в виду 82-летнего Байдена. Также Джо Роган добавил, что надеется на 78-летнего Дональда Трампа, который сможет закончить войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина пригрозили мировой войной из-за решения Джо Байдена по Украине, который позволил бить дальнобойным оружием по территории России.
Также "Комментарии" писали, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о начале третьей мировой войны.
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