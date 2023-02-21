«Дуэль» Немета и Орбана: Один пошел «за русским кораблем», другой – к психиатру

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Моесеенко Валентина
В Венгрии отправили к психиатру руководителя МИД Словакии, который послал Орбана "на х*й", пишут "Комментарии".
Глава МИД Словакии сказал, что думает о венгерском премьер-министре Викторе Орбане
Глава парламентского комитета по иностранным делам Венгрии и соучредитель партии власти "Фидес" Жолт Немет заявил о психических проблемах ругавшего Виктора Орбана министра иностранных дел Словакии Растислава Качера. Об этом Немет сказал на брифинге, трансляцию которого вело издание Új Szó.
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Немет добавил, что правительство Венгрии "однозначно отвергает заявления министра и вызвало посла Словакии в Будапеште" для объяснений.
В сообщении глава словацкого ведомства, среди прочего, утверждает, что военная помощь Украине морально правильна, поскольку россияне ворвались в Украину и убивают украинцев. Он подчеркнул, что Евросоюз единственный в помощи Киеву — только Венгрия держится в стороне. Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что "это не наша война", морально неприемлема.
Он также раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как Орбан". По его словам, Словакия является частью развитого мира, поэтому он "не хочет, чтобы мы поступали как Орбан".
Перед тем министр иностранных дел Словакии Растислав Качер красноречиво выругался в адрес венгерского премьер-министра и путинского муртада Виктора Орбана за его политику, играющую на руку Кремлю.
Еще в прошлом месяце Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что цель России – превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", а Украина, как Афганистан, теперь является "ничейной землей". После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.
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