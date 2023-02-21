«Дуэль» Немета и Орбана: Один пошел «за русским кораблем», другой – к психиатру

В Венгрии отправили к психиатру руководителя МИД Словакии, который послал Орбана "на х*й", пишут "Комментарии".



Глава МИД Словакии сказал, что думает о венгерском премьер-министре Викторе Орбане

Глава парламентского комитета по иностранным делам Венгрии и соучредитель партии власти "Фидес" Жолт Немет заявил о психических проблемах ругавшего Виктора Орбана министра иностранных дел Словакии Растислава Качера. Об этом Немет сказал на брифинге, трансляцию которого вело издание Új Szó.

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"Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему срочно посетить психиатра", — прокомментировал политик.

Немет добавил, что правительство Венгрии "однозначно отвергает заявления министра и вызвало посла Словакии в Будапеште" для объяснений.

В сообщении глава словацкого ведомства, среди прочего, утверждает, что военная помощь Украине морально правильна, поскольку россияне ворвались в Украину и убивают украинцев. Он подчеркнул, что Евросоюз единственный в помощи Киеву — только Венгрия держится в стороне. Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что "это не наша война", морально неприемлема.

"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как ни по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", — написал глава МИД Словакии. Качер отметил, что в одном согласен с "этими карпатскими коллаборантами российских агрессоров".

"Снабжение оружия в Украину затягивает конфликт и откладывает мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия. Сначала она поставляла им и "зеленых человечков". Они не были россиянами, а если и были, то только в отпуске в Украине. Они открыто нападают и снабжают оружие в Украину уже год. Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, в тот же момент другие перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто", — подчеркнул Качер.

Он также раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как Орбан". По его словам, Словакия является частью развитого мира, поэтому он "не хочет, чтобы мы поступали как Орбан".

Перед тем министр иностранных дел Словакии Растислав Качер красноречиво выругался в адрес венгерского премьер-министра и путинского муртада Виктора Орбана за его политику, играющую на руку Кремлю.

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет миру ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание", — отметил словацкий дипломат и добавил ругательство на русском языке: "Иди на х *й".





Еще в прошлом месяце Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что цель России – превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", а Украина, как Афганистан, теперь является "ничейной землей". После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.

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