"Драка между Мединским и Умеровым" на переговорах в Стамбуле: в МИД объяснили

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Slava Kot
2 июня прошла встреча делегаций Украины и России на переговорах в Стамбуле. В российских соцсетях распространилась информация, что якобы помощник Путина Владимир Мединский устроил драку в Турции с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Спикер МИД Георгий Тихий объяснил, что произошло на самом деле.
Рустем Умеров и Владимир Мединский. Фото из открытых источников
Политический обозреватель Александр Нотевский спросил во время интервью пресс-секретаря МИД Георгия Тихого относительно информации о драке между Умеровым и Мединским, которая распространилась в российских телеграмм-каналах с аудиторией более миллиона подписчиков.
Таким образом, Мединский якобы отреагировал на спецоперацию "Паутина", которую провели за день до встречи украинской и российской делегации в Стамбуле. Георгий Тихий опроверг эту информацию. По его словам, россияне пытались максимально скрывать любые эмоции, вероятно, из-за уничтожения большого количества самолетов в рамках операции СБУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление, когда начнутся переговоры с Украиной.
Также "Комментарии" писали, что в МИДе опровергли циничные заявления Мединского.