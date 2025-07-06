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"Драка между Мединским и Умеровым" на переговорах в Стамбуле: в МИД объяснили

Произошла ли стычка между Мединским и Умеровым, как сообщали в России.

6 июля 2025, 12:50 comments1486
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Slava Kot

2 июня прошла встреча делегаций Украины и России на переговорах в Стамбуле. В российских соцсетях распространилась информация, что якобы помощник Путина Владимир Мединский устроил драку в Турции с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Спикер МИД Георгий Тихий объяснил, что произошло на самом деле.

"Драка между Мединским и Умеровым" на переговорах в Стамбуле: в МИД объяснили

Рустем Умеров и Владимир Мединский. Фото из открытых источников

Политический обозреватель Александр Нотевский спросил во время интервью пресс-секретаря МИД Георгия Тихого относительно информации о драке между Умеровым и Мединским, которая распространилась в российских телеграмм-каналах с аудиторией более миллиона подписчиков.

"Мединский набросился с кулаками на Умерова и дал несколько раз по лицу за вчерашнюю атаку. Разнять смогла только турецкая делегация. Перепалка случилась во время рукопожатия. Когда Умеров протягивал руку, Мединский в этот момент дал правый джеб и апперкот со словами: "Это за вчера". Оба удара были в голову. Умеров упал и началась борьба на полу, пока турки не разняли", — говорилось в сообщении.

Таким образом, Мединский якобы отреагировал на спецоперацию "Паутина", которую провели за день до встречи украинской и российской делегации в Стамбуле. Георгий Тихий опроверг эту информацию. По его словам, россияне пытались максимально скрывать любые эмоции, вероятно, из-за уничтожения большого количества самолетов в рамках операции СБУ.

"Острый сюжет, но нет, не было. На самом деле они всем своим видом показывали, что им абсолютно по-барабану любые операции. Я думаю, что у них было указание от их управляющих, чтобы ни один ни в коем случае, на лице не выдал, что что-то не так произошло", — ответил Тихий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление, когда начнутся переговоры с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что в МИДе опровергли циничные заявления Мединского.



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Источник: https://youtu.be/LbV2XFPhEv4?si=eV8s82ACjoE_-1_T
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