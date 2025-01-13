Дочери депутата от Порошенко, которая, вероятно, под наркотиками сбила человека, грозит 6 лет лишения свободы: СМИ

Ярина Арьева, обвиняемая в смертельном ДТП, вероятно, под действием наркотических веществ, может быть приговорена к 6 годам лишения свободы. Суд завершил исследование доказательств стороны обвинения.

Ярина Арьева. Фото из открытых источников

Как сообщает сайт "УНН", дочь нардепа от фракции Петра Порошенко в Верховной Раде — Ярину Арьеву обвиняют в том, что она два года назад в состоянии наркотического опьянения сбила человека на пешеходном переходе. По данным СМИ, обвинение будет просить суд назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 8 лет.

“Согласно обвинительному акту, Арьева, двигаясь в крайней левой полосе пр-та Бандеры в г. Киеве на автомобиле Volkswagen Polo, “отвлеклась от управления транспортным средством и создавая опасность для движения, угрозу жизни и здоровью граждан, не предоставив превосходство в движении перед транспортным средством пешехода, выехала на пешеходный переход, где совершила наезд на пешехода, причинив ему тяжкие телесные повреждения”. Согласно заключению судебно-медицинской (токсикологической) экспертизы в Арьевой обнаружено наркотическое вещество в организме — метаболит тетрагидроканабинола”, — пишет издание.

Как сообщает СМИ, в настоящее время Арьев обвиняется по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины: "управление транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к тяжелым последствиям".

По данным издания, отец обвиняемой Владимир Арьев, нардеп от фракции Петра Порошенко в Верховной Раде. Его в свое время, как пишет медиа, разоблачили польские правоохранители при попытке провезти наркотические средства из Нидерландов. Тогда дело было передано на рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины.

Также, по данным СМИ, оба военнообязанных сына лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, вероятно, сбежали из Украины незадолго до начала полномасштабного вторжения и до сих пор не вернулись.

Напомним, один из сыновей Порошенко, как писал портал "Комментарии", предположительно объявлен в розыск.



