Дочь нардепа Арьева, под наркотиками сбившая человека, освободили из-под домашнего ареста

Судебная волокита является одной из самых больших проблем отечественного правосудия. Часто подозреваемые, не имеющие что возразить по существу возбужденного против них дела, прибегают к тактике затягивания судебного процесса. В таком случае многое зависит от судьи, рассматривающего дело. Ярким примером промедления рассмотрения открытого уголовного производства является дело молодой, но уже бывшей депутатки Киевского городского совета Ярины Арьевой, дочери народного депутата от "Европейской Солидарности" Владимира Арьева.

Ярина Арьева. Фото из открытых источников

В связи с ДТП, которое она совершила еще два года назад, ей грозит тюрьма от трех до восьми лет — если, конечно, дело доведут до логического завершения...

За руль – под марихуаной

Авария с участием Арьевой произошла 27 ноября 2022 года. Тогда уже бывшая депутат на автомобиле Volkswagen Polo возле нерегулируемого пешеходного перехода в Оболонском районе столицы, двигаясь по проспекту Степана Бандеры в направлении улицы Богатырской, сбила женщину-пешехода.

Согласно материалам следствия, ДТП произошло из-за нарушения подозреваемого требований ПДД, в частности потому, что она не смогла оценить изменение дорожной обстановки. Пострадавшая получила значительные травмы – переломы плечевой кости и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Экспертиза показала, что водительница была под действием наркотических веществ. Однако сама Арьева отрицала факт употребления наркотиков, хотя свою вину в совершении аварии признала. К тому же она утверждала, что ехала с разрешенной скоростью, но не успела среагировать.

"Экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила, и у меня даже не забрали водительские права. Вдруг через полгода следует экспертиза со следами наркотиков, которые я не употребляла", — добавила она.

Помимо этого Арьева отметила, что ее семья сразу начала помогать женщине с лечением. По ее мнению, подозрение ей объявили сейчас из-за того, что она участвовала в акциях против УПЦ МП возле Лавры.

"Я последние два месяца активно принимала участие в акциях против УПЦ возле Лавры. Иерархи моспатриархата имеют большое влияние на правоохранительные органы, и это явно спланированная дискредитация", — сообщала экс-депутат.

Но, несмотря на громкие заявления Арьевой, у прокуратуры была своя версия причины ДТП и куда более убедительная.

Пошагово воспроизведя картину аварии, прокуратура подтвердила употребление девушкой наркотических веществ. Как сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде", с места происшествия Арьеву доставили в больницу для проведения осмотров на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Врач обнаружила у нее визуальные признаки наркотического опьянения: покраснение белковой оболочки глаз, сухость во рту, подозрительность и т.д. Клиническая картина была запечатлена в соответствующем акте.

Для проверки этих доводов Арьевой предложили сдать соответствующие анализы для проведения лабораторного исследования. Емкость с биологическими образцами была опломбирована в присутствии водителя. По результатам исследования в организме Арьевой обнаружили следы каннабиноидов, о чем был составлен соответствующий акт и заключение.

Через неделю после совершения ДТП — в начале декабря 2022 года — Арьева сама пришла в медучреждение, чтобы получить заключение медицинского осмотра. Там ей сообщили, что в ДТП она находилась в состоянии наркотического опьянения. Максимец отмечала, что сама водитель не отрицала этот факт, и также сообщила, что действительно употребляла марихуану, которую ей дала подруга. В дальнейшем подозреваемая расписалась о том, что она получила заключение ее медицинского осмотра.

"Таким образом, утверждение подозреваемой о том, "что экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не выявила" — является абсолютной неправдой", — отмечают в прокуратуре.

Чтобы проверить первичные лабораторные исследования, была назначена судебно-медицинская токсикологическая экспертиза, полностью подтвердившая предварительные выводы.

Версии ДТП: как Арьева пыталась исказить факты

Кардинально противоположные показы давала Арьева и по поводу причины аварии. Она ссылается на то, что инцидент произошел в темное время суток во время блекаута, однако в прокуратуре оппонируют: пешеходный переход отмечен дорожной разметкой "зебра", имеющей светоотражающий эффект, и предупреждающими дорожными знаками.

"У водительницы была своя версия случившегося. Она утверждала, что сбила женщину не на пешеходном переходе, а вне его. И что какое-то препятствие помешало ее осмотру части дороги", — говорит Максимец.

К тому же, по данным следствия, автомобиль Арьевой был технически исправен, а сама она, приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, отвлеклась от вождения и совершила наезд на женщину-пешехода.

"То есть водитель объективно могла обнаружить пешехода и дать ей возможность перейти дорогу, однако не сделала этого, причинив потерпевшей многочисленные тяжелые травмы", — говорит спикер прокуратуры.

Позднее подозрение

Между датой совершения ДТП (27 ноября 2022-го) и объявление Арьевой о подозрении (23 мая 2023-го) прошло шесть месяцев. В прокуратуре говорят, что процесс затянулся из-за разных версий ДТП, что требовало проверки следственным путем.

"У водительницы была своя версия случившегося. Она утверждала, что сбила женщину не на пешеходном переходе, а вне его. И что какое-то препятствие помешало ее осмотру части дороги. Это важные обстоятельства, которые нужно было проверить следственным путем", — пояснила чиновник.

Поскольку свидетелей аварии не было, Арьева от показаний отказалась, а потерпевшая находилась в реанимации, прокуратура назначила автотехническую экспертизу механизма наезда на пешехода и проведение следственного эксперимента. Результаты вывода полностью опровергли версию Арьевой. Более того — совершить наезд при тех обстоятельствах, о которых она утверждала, невозможно: тогда удар пришелся бы на другую сторону тела потерпевшей.

По состоянию на май 2023 года по делу Арьевой были проведены следственный эксперимент, допросы потерпевшей и свидетелей, судебно-медицинскую экспертизу, экспертизу по исправности транспортного средства, а также автотехническую экспертизу по механизму наезда на пешехода. Эксперты резюмировали: причиной возникновения ДТП стало грубое нарушение подозреваемой требований ПДД, находящейся в прямой причинной связи с возникновением данного ДТП и его тяжелыми последствиями.

После этого суд все же избрал Арьевой меру пресечения в виде домашнего ареста (с 20:00 до 06:00) сроком на два месяца.

19 июня, по обжалованию прокуратуры, Киевский апелляционный суд сменил меру пресечения Арьевой с ночного на круглосуточный домашний арест. Но уже на следующий день Арьева решила погероизировать и заявила, что складывает полномочия депутата Киевсовета, чтобы защищаться в суде "как обычная гражданка". Как обычная дочь народного депутата самой большой оппозиционной фракции Верховной Рады.

Возможно, из-за этого дело Арьевой "зависло в воздухе". Ей каждый раз продлевали домашний арест, а 4 ноября 2024 года срок действия примененной к ней меры пресечения закончился. Никакого другого определения (по делу 756/8767/23) о продлении срока домашнего ареста, а также действия ряда других обязательств (запрет управлять автомобилем, запрет покидать пределы Киевской области) в Реестре судебных решений пока нет.