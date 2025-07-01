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Дочь мэра Ужгорода засветила дорогую коллекцию: какое имущество и доходы задекларировал Андреев

Дочь кичится коллекцией брендовых сумок, а отец в четверке мэров по рейтингу доходов

1 июля 2025, 14:32
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Кречмаровская Наталия

Дети чиновников нередко ведут дорогую жизнь. Дорогие автомобили, украшения, одежда, аксессуары – это все как бы само собой разумеющееся должно быть в семье украинского чиновника.

Дочь мэра Ужгорода засветила дорогую коллекцию: какое имущество и доходы задекларировал Андреев

Семья Андреева. Фото из открытых источников

О дорогой коллекции 24-летней дочери мэра Ужгорода Олесе Андреевой рассказала блогер Harley Quinn. Отмечается, что дочь чиновника хвастается в Instadram коллекцией брендовых сумочек. Среди них – Dior, Valentino, по данным блогера, каждая стоимостью свыше 3000 дол.

Дочь мэра Ужгорода засветила дорогую коллекцию: какое имущество и доходы задекларировал Андреев - фото 2

Портал "Комментарии" поинтересовался, что известно о мэре Ужгорода Богдане Андрееве.

По данным рейтинга издания "Слово и дело", он за прошлый год получил почти 1 миллион 200 тысяч гривен, что вывело его на четвертую позицию среди мэров с высокими доходами в стране.

Дочь мэра Ужгорода засветила дорогую коллекцию: какое имущество и доходы задекларировал Андреев - фото 3

Согласно декларации за 2024 год, размещенной на портале НАПК, во владении городского головы Ужгорода и его жены – квартиры, земельные участки, нежилые помещения и магазин. В собственности Богдана Андреева указаны часы "Breguet Marine" стоимостью 232 тыс. грн.

Что касается транспорта, то Богдан Андреев задекларировал прицеп 2007 года. Его жена, Влада Андреев, владеет автомобилем "Mercedes-Benz" в 2012 году стоимостью 562 тыс. грн. Также она бесплатно пользуется Audi Q8 2019 года, оцененной в 3 млн 348 тыс. грн. Этот автомобиль принадлежит ООО "Солнечная Энергия Плюс".

В 2024 году Богдан Андреев получил миллион 181 тыс. грн. зарплаты, 2 741 грн. процентов от АО "Смысл банк" и миллион 105 тыс. грн. дохода от отчуждения недвижимого имущества. Среди сбережений мэр задекларировал 20 тыс. грн. и 2 тыс. евро наличными, а также 243 тыс. грн. и 44 евро на банковских счетах.

Напомним: портал "Комментарии" писал о скандальном подарке Порошенко.



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Источник: https://t.me/harley_with_love/3438
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