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Дочь Ирины Фарион осудила Александра Усика: за что обижена на известного спортсмена

София Семчишин напала на Усика после победы над Фьюри

сегодня, 14:34
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Недилько Ксения

Дочь покойного языковеда Ирины Фарион София Семчишин осудила боксера Александра Усика после его победы над Тайсоном Фьюри.

Дочь Ирины Фарион осудила Александра Усика: за что обижена на известного спортсмена

Иллюстративное фото

"Ты посвятил свою победу матерям Украины? Моя мама убита! Смотри, что ты говорил о моей маме. Ты оскорбил нашу семью. Мне противно, что сейчас вся фейсбук-страница об этом поединке, а я хочу, чтобы она была о наших защитниках" , – написала Семчишин.

Напомним, в ноябре 2023 года Александр Усик сочинил стихотворение об Ирине Фарион, где назвал ее "агентшей Кремля". Он сделал это в ответ на ее выражение в сторону русскоязычных защитников Украины.

Также портал "Комментарии" сообщал, как продвигается дело по убийству Фарион.

По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион. Он будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток — до 12 января 2025 включительно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генпрокурора.

Парень был задержан в Днепре по месту жительства в июле этого года и с тех пор находится под стражей. Напомним, ему инкриминировано умышленное убийство общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Ранее "Комментарии" писали, что бывшая народный депутат от партии "Свобода", языковед Ирина Фарион скончалась в больнице после совершенного на нее во Львове покушения 19 июля. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. "Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны", — написал Максим Козицкий в Telegram.



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