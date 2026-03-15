Директор НАБУ Кривонос избежал тюрьмы с помощью фиктивного отцовства, – экс-нардеп обнародовал показания матери ребенка

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос усыновил мальчика во избежание наказания за подкуп избирателей, а затем отказался от него. Об этом сообщили "Українські новини" со ссылкой на заявление народного депутата VIII созыва Борислава Березу во время прямого эфира с матерью ребенка.

Как заявил экс-нардеп, в 2009 году Семен Кривонос был признан виновным в подкупе избирателей, но избежал наказания по амнистии, поскольку содержал малолетнего сына Максима 2008 года рождения. В прямом эфире с Березой мать ребенка Светлана Хомченко, которую нашел Кривонос через посредников, подтвердила информацию о фиктивном оформлении им отцовства. Но, по ее словам, нынешний глава НАБУ назвал другую цель усыновления мальчика, чем уход от уголовной ответственности.

"Это была помощь человеку (Кривоносу – ред.), которому нужно было уехать за границу... Ему нужно было по работе, по какому-то контракту с Америкой, у него должен был быть ребенок", – отметила Хомченко.

Она добавила, что до момента фиктивного усыновления не имела никаких отношений с Кривоносом. Также заявила, что ей ничего неизвестно об использовании свидетельства о рождении сына в судебных заседаниях по делу Кривоноса и разрешения на это не давала.

Согласно показаниям женщины, ориентировочно в 2014 году, перед оформлением сына в школу, Кривонос провел ДНК-тест для последующей отмены отцовства через суд. Хомченко рассказала, что после завершения юридических процедур чиновник, который никогда не виделся со своим приемным сыном, прекратил любое общение также и с ней – разве что однажды по просьбе матери передал часть денег на покупку велосипеда.

По словам Березы, фиктивное усыновление со стороны Кривоноса – это умышленное введение в заблуждение суда.

"Господин Кривонос, понимая, что ему грозит заключение, договаривается через посредника с женщиной, чтобы та помогла ему вроде бы уехать за границу... Это умышленное введение в заблуждение суда, это фальсификация всего. Он на это идет, чтобы избежать ответственности, а дальше строит себе карьеру", – заявил Береза.

По словам экс-нардепа, НАБУ не имеет права игнорировать эту информацию.

"Мне сейчас бы очень хотелось услышать объяснения Кривоноса. А еще лучше объяснения правоохранительных органов. И тех, кто избрал на должность руководителя Антикоррупционного бюро. Очень хочется увидеть, кто из СМИ или правоохранительных органов будет игнорировать эту информацию. Потому что игнорировать ее можно только в двух случаях: или ты поддерживаешь такие действия со стороны Кривоноса, или ты на крючке НАБУ. Такой человек во главе НАБУ – это дискредитация для органа", – заявил экс-нардеп.

Как известно, в 2009 году директор НАБУ Семен Кривонос был признан виновным в нарушении ч. 3 ст. 157 УК Украины (подкуп избирателей), однако избежал наказания. Суд освободил должностное лицо от ответственности на основании Закона "Об амнистии", поскольку в материалах дела было указано, что он имеет на содержании малолетнего сына 2008 года рождения.

В Национальном антикоррупционном бюро отказались раскрывать информацию по уголовному делу директора бюро Семена Кривоноса о подкупе избирателей и его нахождении в розыске. В Бюро назвали это сведениями, относящимися к персональным данным и не подлежащим разглашению.