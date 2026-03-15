Директор НАБУ Кривонос избежал тюрьмы с помощью фиктивного отцовства, – экс-нардеп обнародовал показания матери ребенка

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос усыновил мальчика во избежание наказания за подкуп избирателей, а затем отказался от него. Об этом сообщили "Українські новини" со ссылкой на заявление народного депутата VIII созыва Борислава Березу во время прямого эфира с матерью ребенка.
Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото из открытых источников
Как заявил экс-нардеп, в 2009 году Семен Кривонос был признан виновным в подкупе избирателей, но избежал наказания по амнистии, поскольку содержал малолетнего сына Максима 2008 года рождения. В прямом эфире с Березой мать ребенка Светлана Хомченко, которую нашел Кривонос через посредников, подтвердила информацию о фиктивном оформлении им отцовства. Но, по ее словам, нынешний глава НАБУ назвал другую цель усыновления мальчика, чем уход от уголовной ответственности.
Она добавила, что до момента фиктивного усыновления не имела никаких отношений с Кривоносом. Также заявила, что ей ничего неизвестно об использовании свидетельства о рождении сына в судебных заседаниях по делу Кривоноса и разрешения на это не давала.
Согласно показаниям женщины, ориентировочно в 2014 году, перед оформлением сына в школу, Кривонос провел ДНК-тест для последующей отмены отцовства через суд. Хомченко рассказала, что после завершения юридических процедур чиновник, который никогда не виделся со своим приемным сыном, прекратил любое общение также и с ней – разве что однажды по просьбе матери передал часть денег на покупку велосипеда.
По словам Березы, фиктивное усыновление со стороны Кривоноса – это умышленное введение в заблуждение суда.
По словам экс-нардепа, НАБУ не имеет права игнорировать эту информацию.
В Национальном антикоррупционном бюро отказались раскрывать информацию по уголовному делу директора бюро Семена Кривоноса о подкупе избирателей и его нахождении в розыске. В Бюро назвали это сведениями, относящимися к персональным данным и не подлежащим разглашению.