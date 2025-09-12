Детектив НАБУ Тебекин скрыл квартиру за 4 млн, а Шабунин оправдывает это как "ошибку в декларации": СМИ

Рубрики
Скандалы с детективами НАБУ не утихают — очередного чиновника разоблачили на обогащении и скрытой квартире за 4 млн грн.
Виталий Тебекин. Фото из открытых источников
Однако глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предложил называть это "ошибкой в декларации". Как только вспоминают Бюро, у активиста отключают антикоррупционные рефлексы и включается корпоративная солидарность, пишет издание "Українські новини".
Отмечается, что такое поведение Шабунина, вероятно, обусловлено его тесными связями с НАБУ. Как только вспоминают Бюро, отмечает издание, у Шабунина сразу включаются антикоррупционные рефлексы и включается вполне понятная, приземленная, корпоративная солидарность. Ведь именно сотрудничество с НАБУ кормит антикоррупционера в последние 10 лет, пишет СМИ.
Издание напомнило, что Тебекина разоблачили на незаконном обогащении и укрывательстве дорогой недвижимости стоимостью 4 млн грн. Речь идет о двухкомнатной квартире в Ужгороде, оформленной на мать близкой знакомой детектива.
Издание предполагает, что квартира могла быть приобретена за сомнительные доходы детектива.
Суд решил, что есть все основания подозревать Тебекина в незаконном обогащении и лжи в декларациях, отмечает издание. Поэтому ему назначили залог почти в 3 млн грн и отстранили от должности.
Издание обратило внимание на то, что директор НАБУ Кривонос до последнего "держал оборону" за своего детектива, даже говорил, что были проверки и ничего не обнаружили. А когда объявили подозрение, пообещал служебное расследование.
История о Тебекине и Шабунине, как пишет издание, это не одиночный факт – речь идет о системной проблеме.
