Детектив НАБУ Тебекин скрыл квартиру за 4 млн, а Шабунин оправдывает это как "ошибку в декларации": СМИ

Скандалы с детективами НАБУ не утихают — очередного чиновника разоблачили на обогащении и скрытой квартире за 4 млн грн.

Виталий Тебекин. Фото из открытых источников

Однако глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предложил называть это "ошибкой в декларации". Как только вспоминают Бюро, у активиста отключают антикоррупционные рефлексы и включается корпоративная солидарность, пишет издание "Українські новини".

"Ошибкой в декларации" назвал глава ЦПК Шабунин скрытую квартиру детектива НАБУ Тебекина, которая стоит 4 млн грн, и на этом основании побежал всем доказывать, что обвиняемому в суде за такое надо назначать не 3 млн грн залога, а только 60 тысяч. О том, что родители Тебекина живут на оккупированной Луганщине и имеют российские паспорта, "активист" вообще "забыл", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое поведение Шабунина, вероятно, обусловлено его тесными связями с НАБУ. Как только вспоминают Бюро, отмечает издание, у Шабунина сразу включаются антикоррупционные рефлексы и включается вполне понятная, приземленная, корпоративная солидарность. Ведь именно сотрудничество с НАБУ кормит антикоррупционера в последние 10 лет, пишет СМИ.

Издание напомнило, что Тебекина разоблачили на незаконном обогащении и укрывательстве дорогой недвижимости стоимостью 4 млн грн. Речь идет о двухкомнатной квартире в Ужгороде, оформленной на мать близкой знакомой детектива.

Издание предполагает, что квартира могла быть приобретена за сомнительные доходы детектива.

"Подручный Шабунина Тебекин не просто "ошибся" в декларации, а обогатился и тщательно это скрывал. Интересно, а продавая какие именно дела он "заработал" на очередную квартиру? Ждем, что следствие это выяснит", — пишет СМИ.

Суд решил, что есть все основания подозревать Тебекина в незаконном обогащении и лжи в декларациях, отмечает издание. Поэтому ему назначили залог почти в 3 млн грн и отстранили от должности.

Издание обратило внимание на то, что директор НАБУ Кривонос до последнего "держал оборону" за своего детектива, даже говорил, что были проверки и ничего не обнаружили. А когда объявили подозрение, пообещал служебное расследование.

История о Тебекине и Шабунине, как пишет издание, это не одиночный факт – речь идет о системной проблеме.

"НАБУ делает вид хрустальную чистоту — независимую, реформированную, с международными экспертами. Но сколько не одевай на корову седло, она конем не станет. То есть сколько не отбеливай людей, привыкших к лакшере жизни за сомнительные деньги, все равно пятна останутся. Вместе с тем, оказывается, что если ты в НАБУ и дружишь можно незаконно обогащаться и жульничать. Не бойся, не закроют – Шабунин прикроет”, — говорится в сообщении.

