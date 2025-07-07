Депутат от ОПЗЖ уехал из Украины и не вернулся: для этого он устроился носителем аппаратуры

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что депутат Жмеринки от запрещенной ОПЗЖ Виктор Жеребнюк уехал за границу благодаря "связям" и работе носителем аппаратуры.

Выезд из Украины. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк рассказал о выездах от Минкульта, где, по его словам, "своих" людей чаще всего вписывали в команды артистов или съемочные группы. В качестве примера нардеп указал на чиновника из Винницкой области Виктора Жеребнюка.

"Так на съемки выехал депутат Жмеринки от ОПЗЖ Виктор Жеребнюк. На границе он стал... стейджменом. Это тот, кто носит аппаратуру, если упрощенно. Специальных навыков не надо — главное, иметь связи", — пишет Железняк в своем Telegram-канале.

Кроме того, народный депутат подчеркнет, что вывозила Жеребнюка команда близкого к Банковой и на тот момент Минкульта канала "1+1".

"Не знаю, что там за гонорары на "плюсах" у младшего персонала. Но Жеребнюк после этой "командировки" не только не вернулся в Украину, но еще и накупил недвижимости в Польше и Испании", — добавил Железняк.

Железняк ранее обнародовал результаты журналистского расследования, согласно которому почти 3000 мужчин выехали за границу под видом деятелей культуры и не вернулись в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат пожаловался, что его не выпустили из Украины. По его словам, он должен быть на важной конференции по вопросам мигрантов.

Также "Комментарии" писали, что бывшего президента Петра Порошенко снова не выпустили за границу. Это произошло, несмотря на то, что у него было приглашение от европейских лидеров. Порошенко должен был лететь на съезд испанской Народной партии, а также на международную Конференцию по восстановлению Украины в Риме.