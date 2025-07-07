logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Депутат от ОПЗЖ уехал из Украины и не вернулся: для этого он устроился носителем аппаратуры
commentss НОВОСТИ Все новости

Депутат от ОПЗЖ уехал из Украины и не вернулся: для этого он устроился носителем аппаратуры

Депутат Виктор Жеребнюк уехал из Украины и купил недвижимость за границей, заявил Ярослав Железняк.

7 июля 2025, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что депутат Жмеринки от запрещенной ОПЗЖ Виктор Жеребнюк уехал за границу благодаря "связям" и работе носителем аппаратуры.

Депутат от ОПЗЖ уехал из Украины и не вернулся: для этого он устроился носителем аппаратуры

Выезд из Украины. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк рассказал о выездах от Минкульта, где, по его словам, "своих" людей чаще всего вписывали в команды артистов или съемочные группы. В качестве примера нардеп указал на чиновника из Винницкой области Виктора Жеребнюка.

"Так на съемки выехал депутат Жмеринки от ОПЗЖ Виктор Жеребнюк. На границе он стал... стейджменом. Это тот, кто носит аппаратуру, если упрощенно. Специальных навыков не надо — главное, иметь связи", — пишет Железняк в своем Telegram-канале.

Кроме того, народный депутат подчеркнет, что вывозила Жеребнюка команда близкого к Банковой и на тот момент Минкульта канала "1+1".

"Не знаю, что там за гонорары на "плюсах" у младшего персонала. Но Жеребнюк после этой "командировки" не только не вернулся в Украину, но еще и накупил недвижимости в Польше и Испании", — добавил Железняк.

Железняк ранее обнародовал результаты журналистского расследования, согласно которому почти 3000 мужчин выехали за границу под видом деятелей культуры и не вернулись в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат пожаловался, что его не выпустили из Украины. По его словам, он должен быть на важной конференции по вопросам мигрантов.

Также "Комментарии" писали, что бывшего президента Петра Порошенко снова не выпустили за границу. Это произошло, несмотря на то, что у него было приглашение от европейских лидеров. Порошенко должен был лететь на съезд испанской Народной партии, а также на международную Конференцию по восстановлению Украины в Риме.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/yzheleznyak/13207
Теги:

Новости

Все новости