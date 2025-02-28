Денег, потраченных семьей Пышных по моей дискредитации, хватило бы на модернизацию нескольких музеев - Заболотная

Семья главы национального банка Украины Андрея Пышного за последние две недели потратила около 350 000 долларов на зачистку медиа и кампанию по дискредитации в сотнях украинских медиа и телеграмм-каналах распространения информации против галеристки Натальи Заболотной.

Наталья Заболотная

Об этом на своей странице в ФБ заявила президент Фонда гуманитарного развития Украины, основательница Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная.

"В настоящее время семья главы Национального банка Украины тратит миллионы гривен на ложь и манипулятивные материалы в СМИ. Главная их цель, якобы дискредитируя меня ложной информацией, попытаться запугать и заставить молчать о совершенном Людмилой Пышной покушении на рейдерство художественного пространства моей Art Ukraine Gallery, а особенно о том, как способствовали этому примененные ее мужем — председателем Национального банка Украины государственные рычаги для решения вопроса в государственном банке долговых обязательств владельца концерна, в который входят торговые центры Атмосфера и Домосфера.

Как вырисовывается из открытых источников, спецоперация с участием главы Нацбанка по "спасению" ТЦ "Атмосфера" и вытягивание торгового центра из долговой кредитной пропасти Ощадбанка длилась несколько месяцев, начиная с сентября-октября 2024 г. В случае успешной спецоперации, жене главы Нацбанка Людмиле Пышной, вдохновленной созданным мной в ТЦ "Домосфера" художественным пространством Art Ukraine Gallery, он был обещан владельцем торговых центров как "красивый трофей" и взаимозачет за лоббистские услуги по пролонгации кредитного договора на 7 лет", — заявила она.





Скриншот заявления Заболотной на Facebook

Она заявила, что семьей главы Национального банка Украины на правах рекламы был распространен пресс-релиз, содержащий ложную информацию о ней.

" Денег, потраченных за последние полтора дня семьей главы НБУ на дискредитацию моего имени, хватило бы не только на приобретение отдельного помещения под галерею или на 3-5 лет аренды, но и на модернизацию нескольких государственных музеев, культурных центров и спортивных школ для детей, и еще и на реставрацию многострадального домика детства гениального композитора Николая Леонтовича в селе Шершни Винницкой области ", — отметила она.



