Денег, потраченных семьей Пышных по моей дискредитации, хватило бы на модернизацию нескольких музеев - Заболотная

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Slava Kot
Семья главы национального банка Украины Андрея Пышного за последние две недели потратила около 350 000 долларов на зачистку медиа и кампанию по дискредитации в сотнях украинских медиа и телеграмм-каналах распространения информации против галеристки Натальи Заболотной.
Наталья Заболотная
Об этом на своей странице в ФБ заявила президент Фонда гуманитарного развития Украины, основательница Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная.
Как вырисовывается из открытых источников, спецоперация с участием главы Нацбанка по "спасению" ТЦ "Атмосфера" и вытягивание торгового центра из долговой кредитной пропасти Ощадбанка длилась несколько месяцев, начиная с сентября-октября 2024 г. В случае успешной спецоперации, жене главы Нацбанка Людмиле Пышной, вдохновленной созданным мной в ТЦ "Домосфера" художественным пространством Art Ukraine Gallery, он был обещан владельцем торговых центров как "красивый трофей" и взаимозачет за лоббистские услуги по пролонгации кредитного договора на 7 лет", — заявила она.
Скриншот заявления Заболотной на Facebook
Она заявила, что семьей главы Национального банка Украины на правах рекламы был распространен пресс-релиз, содержащий ложную информацию о ней.
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